Міський голова Києва Віталій Кличко в коментарі для Суспільного заявив, що питання щодо укриттів у столиці стоїть усе гостріше.

Як Кличко висловився про укриття в столиці?

Мер міста розповів про заходи, які вживає столиця, аби забезпечити мешканців необхідною кількістю захисних споруд. За словами Кличка, наразі у Києві налічується понад 4 тисячі укриттів різного типу.

Він також висловився про встановлення мобільних укриттів. За словами мера, це "більш складне питання".

Окрім цього, міська влада працює над початком встановлення нових об'єктів у тих районах, де споруд цивільного захисту не вистачає. Водночас Кличко заявив про недостатні зусилля з боку районних державних адміністрацій, наголосивши, що гроші на укриття виділялися у повному обсязі.

"Говоримо ай-ай-ай і публічно висвітлюємо діяльність чи бездіяльність того чи іншого голови району", – висловився Кличко.

На його думку, "якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то потрібно знаходити тих людей, які виконуватимуть їх".

Раніше кияни скаржилися на відсутність достатньої кількості укриттів. Начальник управління освіти Святошинського району Олексій Сукенніков повідомив, що відкриття двох шкільних укриттів затримується через бюрократичні процедури.

Нагадаємо також, що нещодавно в уряді доручили невідкладно перевірити укриття по всій країні. Водночас в Офісі омбудсмена України заявили, що під час перевірки 1 066 укриттів по країні порушення виявили у 93% із них, зокрема у 125 об'єктах у Києві.

Найчастіше фіксували відсутність безбар'єрного доступу, незадовільний санітарний стан, а також випадки, коли укриття були зачиненими або непридатними для використання.