Stryker и Cougar уже в Украине: Резников устроил "тест-драйв" новой технике от США

Украина продолжает получать технику и вооружение от партнеров. Так, от США к нам прибыли бронеавтомобили Stryker и Cougar, их уже успел протестовать Алексей Резников.

Видео с демонстрацией техники в действии выложил министр обороны в своем твиттере. Каждую из новинок Алексей Резников осмотрел. Особенно по душе ему пришелся Stryker, на котором он еще и проехался.

Читайте также Северная Македония одобрила безвозмездную передачу Украине вертолетов Ми-24

Техники для контрнаступления становится больше

Как отметил Алексей Резников, эти бронированные машины теперь в искусных руках Воздушно-штурмовых сил.

Взял их на тест-драйв. Я рад, что самые лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Они приблизят нас к победе,

– подчеркнул Резников.

Он также выразил благодарность президенту США и министру обороны Ллойду Остину, а также всем американцам.

Резников протестировал новые бронированные машины из США: смотрите видео

Кратко о Stryker

Это семейство колесных боевых бронированных машин, производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Они находятся на вооружении механизированных войск армии США.

Эти машины предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя. Кроме того, их используют для ведения боя непосредственно из машины, огневой поддержки в процессе и после спешения. Также эти машины привлекаются для всесторонней поддержки и обеспечения боевых действий механизированных подразделений армии США.

Коротко о Cougar

Это американская машина для перевозки пехоты. Она оснащена защитой от мин и засад. Ее спроектировали так, чтобы защищать военных от стрелкового оружия, наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Машина имеет монокок с V-образным днищем. Его цель – направить взрыв из-под транспортного средства. Это позволит спасти экипаж, если он наедет на мину.

Мы отметим, что вся эта техника позволит эффективно уничтожать врага. По состоянию на 30 марта "ряды двухсотых" пополнили 172 900 российских захватчиков.

Кроме того, на оснащении врага стало гораздо меньше техники. В металлолом уже удалось превратить 3 610 танков, 6 974 боевые бронированные машины, 2 671 артиллерийскую систему, 278 средств ПВО, 306 самолетов, 291 вертолет, 2 239 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 судов, 5 518 автомобилей и автоцистерн и 291 единицу спецтехники.