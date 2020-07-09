Многие иностранцы, которые приезжают в Украину, начинают изучать украинский язык с нуля. Таким образом прежде всего проявляется уважение к национальной культуре и к каждому гражданину. Например, Эбенизер Ике приехал в Украину из Нигерии, и уже более 5 лет общается исключительно на украинском.

В эфире утреннего шоу на 24 канале он рассказал, что в нашу страну приехал, чтобы учиться на инженера. Поэтому сначала он поступил в университет в Донецке.

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Однако, когда началась война на Донбассе, ему пришлось переехать в другой город. Так Эбенизер Ике оказался в Тернополе.

Парень вспомнил, что во время обучения на востоке Украины учил русский и разговаривал именно на этом языке. Но в Тернополе он почти с нуля научился общаться на украинском.

Мне очень много людей сказали, если я хочу удобнее жить в Тернополе, надо перейти на украинский. Потому что я разговаривал только на русском,

– отметил он.

Эбенизер заметил, что учить государственный язык, ему не было трудно. Ведь у него уже был определенный опыт из-за русского алфавита и системы ударений.

"Мне очень понравился украинский язык. Мне очень легко и свободно на нем говорить, чем на русском", – отметил парень.

Он рассказал, что часто попадал в курьезные ситуации при изучении слова "приколюватися". И добавил, что даже сейчас оно является одним из самых тяжелых.

Также Эбенизер Ике вспомнил забавную историю. Его родители и брат не знают украинского языка. Однажды он позвонил папе, и сначала 5 минут с ним общался на английском, а через минуту перешел на украинский язык.

И он так странно на меня смотрел через видеосвязь. Вроде, что с тобой такое происходит,

– отметил парень.

Эбенизер Ике любит слушать песни украинских групп The Hardkiss и "Океан Эльзы". Любимая песня парня, именно с которой он выучил украинский язык – "На небі" Святослава Вакарчука.

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Американец Джуда, который свободно общается на украинском

Об уважении к украинцам через знание украинского языка говорит и уроженец Мичигана, что в США, Джуда. Именно он себя называет Юра из Коломыи.

Парень уже шестой год учится в Ивано-Франковском национальном медицинском университете. И за это время стал настоящим украинским блогером. За 6 месяцев он с нуля выучил украинский язык. И с каждым днем ​​только углубляет свои знания.

Джуда отметил, что знание украинского важно для профессии. Ведь как будущий врач он хочет понимать, на что жалуются пациенты, как они себя чувствуют.