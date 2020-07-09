Сложно ли иностранцам выучить украинский язык: пример студента из Нигерии
Многие иностранцы, которые приезжают в Украину, начинают изучать украинский язык с нуля. Таким образом прежде всего проявляется уважение к национальной культуре и к каждому гражданину. Например, Эбенизер Ике приехал в Украину из Нигерии, и уже более 5 лет общается исключительно на украинском.
В эфире утреннего шоу на 24 канале он рассказал, что в нашу страну приехал, чтобы учиться на инженера. Поэтому сначала он поступил в университет в Донецке.
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Однако, когда началась война на Донбассе, ему пришлось переехать в другой город. Так Эбенизер Ике оказался в Тернополе.
Парень вспомнил, что во время обучения на востоке Украины учил русский и разговаривал именно на этом языке. Но в Тернополе он почти с нуля научился общаться на украинском.
Мне очень много людей сказали, если я хочу удобнее жить в Тернополе, надо перейти на украинский. Потому что я разговаривал только на русском,
– отметил он.
Эбенизер заметил, что учить государственный язык, ему не было трудно. Ведь у него уже был определенный опыт из-за русского алфавита и системы ударений.
"Мне очень понравился украинский язык. Мне очень легко и свободно на нем говорить, чем на русском", – отметил парень.
Он рассказал, что часто попадал в курьезные ситуации при изучении слова "приколюватися". И добавил, что даже сейчас оно является одним из самых тяжелых.
Также Эбенизер Ике вспомнил забавную историю. Его родители и брат не знают украинского языка. Однажды он позвонил папе, и сначала 5 минут с ним общался на английском, а через минуту перешел на украинский язык.
И он так странно на меня смотрел через видеосвязь. Вроде, что с тобой такое происходит,
– отметил парень.
Эбенизер Ике любит слушать песни украинских групп The Hardkiss и "Океан Эльзы". Любимая песня парня, именно с которой он выучил украинский язык – "На небі" Святослава Вакарчука.
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Американец Джуда, который свободно общается на украинском
Об уважении к украинцам через знание украинского языка говорит и уроженец Мичигана, что в США, Джуда. Именно он себя называет Юра из Коломыи.
Парень уже шестой год учится в Ивано-Франковском национальном медицинском университете. И за это время стал настоящим украинским блогером. За 6 месяцев он с нуля выучил украинский язык. И с каждым днем только углубляет свои знания.
Джуда отметил, что знание украинского важно для профессии. Ведь как будущий врач он хочет понимать, на что жалуются пациенты, как они себя чувствуют.