Багато іноземців, які приїжджають до України, починають вивчати українську мову з нуля. У такий спосіб насамперед виявляється повага до національної культури і до кожного громадянина. Наприклад, Ебенізер Іке приїхав в Україну з Нігерії, і вже понад 5 років спілкується виключно українською.

В ефірі ранкового шоу на 24 каналі хлопець розповів, що в нашу країну приїхав, аби навчатися на інженера. Відтак спочатку він вступив до університету в Донецьку.

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Однак, коли розпочалася війна на Донбасі, йому довелося переїхати в інше місто. Так Ебенізер Іке опинився в Тернополі.

Хлопець пригадав, що під час навчання на сході України вчив російську і розмовляв саме цією мовою. Але в Тернополі він майже з нуля навчився спілкуватися українською.

Мені дуже багато людей сказали, якщо я хочу зручніше жити в Тернополі, треба перейти на українську. Бо я розмовляв лише російською,

– відзначив він.

Ебенізер зауважив, що вчити державну мову, йому не було важко. Адже вже мав певний досвід через російський алфавіт і систему наголосів.

"Мені дуже сподобалась українська мова. Мені дуже легко і вільно нею розмовляти, ніж російською", – наголосив хлопець.

Він розповів, що часто потрапляв у курйозні ситуації при вивченні слова "приколюватися". І додав, що навіть зараз воно є одним з найважчих.

Також Ебенізер Іке пригадав кумедну історію. Його батьки і брат не знають української мови. Одного разу він зателефонував тату, і спочатку 5 хвилин з ним спілкувався англійською, а за хвилину перейшов на українську мову.

І він так дивно на мене дивився через відеозв'язок. Ніби, що з тобою таке відбувається,

– зазначив хлопець.

Ебенізер Іке полюбляє слухати пісні українських гуртів The Hardkiss та "Океан Ельзи". Найулюбленіша пісня хлопця, саме з якою він вивчив українську мову, – "На небі" Святослава Вакарчука.

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Американець Джуда, який вільно спілкується українською

Про повагу до українців через знання української мови говорить і уродженець Мічигану, що в США, Джуда. Саме він себе називає Юра з Коломиї.

Хлопець вже шостий рік навчається в Івано-Франківському національному медичному університеті. І за цей час став справжнім українським блогером. За 6 місяців він з нуля вивчив українську мову. І з кожним днем лише поглиблює свої знання.

Джуда відзначив, що знання української важливе для професії. Адже як майбутній лікар він хоче розуміти, на що скаржаться пацієнти, як вони себе почувають.