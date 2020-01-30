15:43
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Студентка оставила умирать новорожденного ребенка в пакете на Херсонщине

      0 Читати новину українською
      Студентка пыталась убить своего новорожденного ребенка / topportal.info

      В общежитии в городе Олешки, следственная полиции нашла в полиэтиленовом пакете новорожденную девочку весом 3,5 килограммов. Сейчас ребенок в больнице в тяжелом состоянии.

      В Олешковское отделение полиции позвонили медики. Они сообщили, что 17-летняя студентка доставлена в больницу с кровотечением, как после родов.

      Читайте также: Россиянка засунула в стиральную машинку своего новорожденного ребенка

      Девушка объяснила, что была на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете. После осмотра врачей было выявлено, что срок был намного больше и все указывало на роды.

      В общежитие выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра комнаты, следственная полиции в шкафу увидела полиэтиленовый пакет с новорожденной девочкой. Она еле дышала и нуждалась в немедленной госпитализации.

      Ребенка с переохлаждением доставили в больницу. Сейчас состояние здоровья младенца тяжелое.

      Гуртожиток Херсон
      Студентка пыталась убить новорожденного ребенка / Фото: Нацполиция

      Во время общения с правоохранителями вахтерша общежития пояснила, что не знала про беременность студентки. Со слов женщины, на рассвете 17-летняя девушка пожаловалась на ухудшение самочувствия и ей вызвали скорую помощь. Врачам студентка ничего не объяснила. Когда медработники увидели кровь в комнате, она сказала, что сделала аборт. После этого студентку госпитализировали.

      Полиция открыла уголовное производство за умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Девушке грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      29258
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Дети и несовершеннолетние
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Зеленський має очолити процес: коли Україна подолає корупцію
      Антон Голобородько 33
      сегодня , 15:27 Из-за возвращения в ПАСЕ, Украина рискует своей репутацией, – эксперт
      Ярослав Голобородько 34
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      124
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      93
      сегодня , 15:20 Коронавирус: оптимистический и апокалиптический сценарии
      Світові Медіа 59
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук