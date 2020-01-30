Студентка оставила умирать новорожденного ребенка в пакете на Херсонщине

В общежитии в городе Олешки, следственная полиции нашла в полиэтиленовом пакете новорожденную девочку весом 3,5 килограммов. Сейчас ребенок в больнице в тяжелом состоянии.

В Олешковское отделение полиции позвонили медики. Они сообщили, что 17-летняя студентка доставлена в больницу с кровотечением, как после родов.

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Девушка объяснила, что была на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете. После осмотра врачей было выявлено, что срок был намного больше и все указывало на роды.

В общежитие выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра комнаты, следственная полиции в шкафу увидела полиэтиленовый пакет с новорожденной девочкой. Она еле дышала и нуждалась в немедленной госпитализации.

Ребенка с переохлаждением доставили в больницу. Сейчас состояние здоровья младенца тяжелое.



Студентка пыталась убить новорожденного ребенка / Фото: Нацполиция

Во время общения с правоохранителями вахтерша общежития пояснила, что не знала про беременность студентки. Со слов женщины, на рассвете 17-летняя девушка пожаловалась на ухудшение самочувствия и ей вызвали скорую помощь. Врачам студентка ничего не объяснила. Когда медработники увидели кровь в комнате, она сказала, что сделала аборт. После этого студентку госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство за умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Девушке грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.