Студентка залишила помирати новонароджену дитину в пакеті на Херсонщині

У гуртожитку в місті Олешки, слідча поліції знайшла в поліетиленовому пакеті новонароджену дівчинку вагою 3,5 кілограмів. Наразі дитина в лікарні у важкому стані.

В Олешківське відділення поліції зателефонували медики. Вони повідомили, що 17-річна студентка доставлена в лікарню з крoвoтечею, як піcля пoлoгів.

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Дівчина пояснила, що була на 16-му тижні вагітності та зробила аборт у туалеті. Після огляду лікарів було виявлено, що строк був набагато більший і все вказувало на пологи.

До гуртожитку виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду кімнати, слідча поліції у шафі побачила поліетиленовий пакет із новонародженою дівчинкою. Вона ледве дихала і потребувала негайної госпіталізації.

Дитину із переохолодженням доставили у лікарню. Наразі стан здоров’я немовляти тяжкий.



Студентка намагалась вбити новонароджену дитину / Фото: Нацполіція

Під час спілкування з правоохоронцями вахтерша гуртожитку пояснила, що не знала про вагітність студентки. Зі слів жінки, на світанку 17-річна дівчина поскаржилась на погіршення самопочуття і їй викликали швидку допомогу. Лікарям студентка нічого не пояснила. Коли медпрацівники побачили кров у кімнаті, вона сказала, що зробила аборт. Після цього студентку госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за умиcне вбивcтвo матір'ю cвoєї нoвoнарoдженoї дитини. Дівчині загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.