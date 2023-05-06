Что делать, если студенту пришла повестка
Наличие права на отсрочку не означает, что повестка не может прийти. В частности, бывают случаи, когда повестка пришла студенту.
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал в интервью 24 Канала, что нужно делать в случае, если студенту пришла повестка.
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Если студенту пришла повестка, нужно все равно прибыть в ТЦК и СП. Ему нужно подать справку о причислении в ВУЗ и заявление о предоставлении отсрочки. ТЦК и СП должны уже официально предоставить отсрочку и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.
Какие документы нужны студенту для получения отсрочки
Для получения отсрочки студенту нужно предоставить справку из учебного заведения, студенческий билет, если таковой есть и документы в подтверждение аккредитации учебного заведения, если это, например, частное учебное заведение.
Документы, необходимые студентам для посещения ТЦК и СП:
- паспорт;
- военный билет;
- студенческий билет;
- справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.
Что делать, если студенту отказали в отсрочке
Если студенту по непонятным причинам отказали в предоставлении отсрочки и вручили повестку для присоединения к конкретной воинской части, нужно сразу жаловаться в ТЦК и СП высшего уровня, в частности, в областные или в Киев ТЦК и СП.
В общем, здесь нужно очень четко отстаивать свою позицию, поскольку уже после мобилизации увольнения по этому основанию фактически будет невозможным. По поводу горячей линии Минобороны, то здесь, к сожалению, сложилась ситуация "люди жалуются, власть разводит руками", поэтому рассчитывать на горячую линию особо не стоит,
– сказал юрист.
Он также отметил, что студента могут направить на медицинское освидетельствование и это нормально.