Студенты под прикрытием: как удостоверение из вуза становится "билетом" на Запад

За 2021 год на границах со странами Евросоюза задержали 320 иностранных студентов украинских вузов. Может быть, эта цифра сама по себе ничего не показывает.

Однако ситуация выглядит достаточно тревожной. Ведь по сравнению с 2020 годом, их количество выросло в 4 раза, а с 2019 года – более чем в 6 раз.

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Иностранные студенты – престиж и деньги

Для любой страны студенты-иностранцы – это престиж и хорошие деньги. Например, в вузах Соединенных Штатов Америки их обучается примерно миллион. Однако бюджет ежегодно пополняется более чем на 40 миллиардов долларов.

Достижения Украины, конечно, более скромные, но тоже неплохие. Сейчас в отечественных вузах грызут гранит науки более 76 тысяч иностранных студентов. Почти половина выбирает медицинские специальности.

Студенческий билет – легальный пропуск в страну, которая граничит с ЕС

По данным МОН, за год обучения каждый из них платит от 2 до 4,5 тысячи долларов. Благодаря этому в бюджет поступает более 7 миллиардов гривен.

В Украину зарубежную молодежь привлекает уровень подготовки и доступные цены. Впрочем, существуют еще и другие "прелести".

Не секрет, что для многих украинский студенческий билет – лишь легальный пропуск в страну, граничащую с Европейским Союзом. Поэтому довольно часто тех, кто должен сидеть в аудиториях, задерживают пограничники.

Гражданину Индии не удалось подкупить пограничников

Пассажира из Индии несколько недель назад остановили в аэропорту "Борисполь". Он "божился", что прилетел на учебу. Однако, не имея документов подтверждения, он получил отказ во въезде.

Гражданин Индии должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа / Фото пресс-службы ГПСУ

В планы иностранца это вовсе не входило, так что он предложил пограничнице тысячу долларов взятки. В результате:

обратный рейс;

3 года запрета на въезд;

17 тысяч гривен штрафа.

Подобные случаи – не редкость. Каждый год "зеленые береты" еще на подъезде отсеивают сотни таких псевдостудентов. Однако у большей части абитуриентов с бумагами – все хорошо и в Украину они попадают. Но надолго ли?

Схемы с фальшивыми документами

Недавно пограничники вместе с полицией разоблачили преступную группу, которая орудовала в нескольких регионах. Только за 2 года ей удалось переправить в Украину около 3 тысяч фальшивых студентов из Азии и Африки.

Участниками схемы оказались сотрудники одного из столичных вузов. Уголовная сделка с условным названием "транзит под ключ" работала как часы. Фирма-посредник искала за границей желающих воспользоваться студенческими приглашениями.

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Их, как вы уже догадались, "штамповал" университет. Однако вместо студенческой скамьи иностранцев переправляли на Буковину, а оттуда – в Румынию.

Первыми на след организаторов сделки вышли пограничные оперативники. Именно они установили связь задержанных на румынской границе групп пакистанцев с администрациями вузов.

Проведя анализ задержанных иностранцев на границе, мы четко увидели картину – что правонарушители являются студентами определенных киевских вузов,

– отметил начальник управления борьбы с трансграничной преступностью администрации Госпогранслужбы Юрий Ковальчук.

Свои услуги злоумышленники оценивали в сумму от 13 до 15 тысяч долларов. Годовая прибыль участников схемы – миллион в американской валюте. В ходе обысков у работников университета нашли доказательства преступной деятельности:

документы;

носители информации;

банковские карты;

большое количество валюты.

Установили и временную "базу" для иностранцев – в одном из хостелов Киева. В отличие от описанной выше схемы, многие учреждения становятся "инкубаторами" нелегалов якобы поневоле. Впрочем, это утверждение довольно сомнительное. Ибо пропавших из поля зрения студентов, как правило, никто не ищет.

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"Вуз заинтересован получать предоплату за обучение. То есть свои деньги фактически они получили. Дальше – не обращают внимание, не контролируют пребывание своего студента в Украине.

Хотя должны это делать. Согласно действующим нормам, они обязаны контролировать их пребывание в Украине в процессе обучения", – отметил Ковальчук.

Правоохранители ищут вероятных переправителей

Как пятеро граждан Непала оказались в закарпатском лесу вблизи венгерской границы, пока неизвестно. Но их студенческий статус пограничники уже установили.

Правоохранители выясняют причастность к нелегальному "туру" сотрудников вузов и ищут вероятных переправителей. Впрочем, последних может и не существовать.

Пограничники все чаще задерживают "самоходов"

С недавних пор "зеленые береты" все чаще задерживают так называемых самоходов. То есть тех, кто пытается пересечь границу своими силами.

Небольшой рюкзак и гаджет с проложенным маршрутом – это экипировка самохода. Они знают, что очень рискуют, особенно зимой, однако решаются на нелегальное путешествие, чтобы сэкономить время и деньги.

Пограничники все чаще задерживают "самоходов" / Фото пресс-службы ГПСУ

"Они консультируются со своими земляками, которые уже либо попали в ЕС, либо имеют родственников. Родственники делятся с ними опытом незаконного пересечения государственной границы Украины, в частности путем "скидывания" ссылок на интернет-ресурсы, где размещены карты с конкретными маршрутами", – рассказал оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

В телефонах задержанных самоходов пограничники находят не только интерактивные карты, где обозначены заправки, кафе, вокзалы и даже пограничные знаки, но и подробные инструкции.

Наличие карт, не только с маршрутом, пунктиром, но и письменным инструктажем: как действовать, о поведении в разных ситуациях для достижения своей цели – попасть и легализоваться в ЕС,

– отметил оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

Такой готовый виртуальный пакет можно приобрести через посредников и напрямую. Стоимость – 200 – 300 долларов. Это небольшие деньги за возможность начать новую жизнь.

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Недавно в Украине для иностранных студентов стартовала вступительная кампания – 2022. Сколько из них скоро окажется за западными границами, можно только догадываться.

Но их точно не будет мало, потому что технологии с каждым годом совершенствуются, а украинские "кузницы кадров" вряд ли станут более добросовестными.

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