Однак ситуація виглядає доволі тривожною. Адже у порівнянні із 2020 роком, їхня кількість зросла у 4 рази, а з 2019 року – більш ніж у 6 разів.

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Іноземні студенти – престиж і гроші

Для будь-якої країни студенти-іноземці – це престиж і гарні гроші. Наприклад, у ВИШах Сполучених Штатів Америки їх навчається приблизно мільйон. Однак бюджет щороку поповнюється на понад 40 мільярдів доларів.

Здобутки України, звісно, скромніші, однак теж непогані. Наразі у вітчизняних ВИШах гризуть граніт науки понад 76 тисяч іноземних студентів. Майже половина обирає медичні спеціальності.

Зверніть увагу! За даними МОН, за рік навчання кожен з них сплачує від 2 до 4,5 тисяч доларів. Завдяки цьому до бюджету надходить понад 7 мільярдів гривень.

Студквиток – легальний пропуск до країни, яка межує з ЄС

В Україні закордонну молодь приваблює рівень підготовки та доступні ціни. Утім існують ще й інші "принади".

Не є таємницею, що для багатьох український студентський квиток – лише легальний пропуск до країни, яка межує Європейським Союзом. Тож доволі часто тих, хто мав би сидіти в аудиторіях, затримують прикордонники.

Громадянину Індії не вдалось підкупити прикордонників

Пасажира з Індії кілька тижнів тому перепинили в аеропорту "Бориспіль". Він "божився", що прилетів на навчання. Однак, не маючи документів підтвердження, отримав відмову у в'їзді.



Громадянин Індії повинен заплатити 17 тисяч гривень штрафу / Фото пресслужби ДПСУ

У плани іноземця це зовсім не входило, тож він запропонував прикордонниці тисячу доларів хабаря. В результаті:

зворотний рейс;

3 роки заборони на в'їзд;

17 тисяч гривень штрафу.

Подібні випадки – не рідкість. Щороку "зелені берети" ще на під'їзді відсіюють сотні таких псевдостудентів. Проте у більшої частини абітурієнтів із паперами – все гаразд і в Україну вони таки потрапляють. Але чи надовго?

Схеми з фальшивими документами

Нещодавно прикордонники разом з поліцією викрили злочинну групу, яка орудувала у кількох регіонах. Лише за 2 роки їй вдалося переправити в Україну приблизно 3 тисячі фальшивих студентів з Азії та Африки.

Учасниками схеми виявилися співробітники одного зі столичних ВИШів. Кримінальна оборудка з умовною назвою "транзит під ключ" працювала як годинник. Фірма-посередник шукала за кордоном охочих скористатися студентськими запрошеннями.

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Їх, як ви вже здогадалися, "штампував" університет. Однак замість студентської лави іноземців переправляли на Буковину, а звідти – до Румунії.

Першими на слід організаторів оборудки вийшли прикордонні оперативники. Саме вони встановили зв'язок затриманих на румунському кордоні груп пакистанців з адміністраціями ВИШів.

Провівши аналіз затриманих іноземців на кордоні, ми чітко побачили картину – що правопорушники є студентами певних київських ВИШів,

– зауважив начальник управління боротьби з транскордонною злочинністю адміністрації Держприкордонслужби Юрій Ковальчук.

Свої послуги зловмисники оцінювали у суму від 13 до 15 тисяч доларів. Річний прибуток учасників схеми – мільйон в американській валюті. Під час обшуків у працівників університету знайшли докази злочинної діяльності:

документи;

носії інформації;

банківські картки;

велику кількість валюти.

Встановили й тимчасову "базу" для іноземців – в одному з хостелів Києва. На відміну описаної вище схеми, чимало закладів стають "інкубаторами" нелегалів нібито мимоволі. Утім це твердження доволі сумнівне. Бо зниклих з поля зору студентів, як правило, ніхто не шукає.

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"ВИШ зацікавлений отримувати передоплату за навчання. Тобто, свої гроші, фактично, вони отримали. Далі – не звертають увагу, не контролюють перебування свого студента в Україні.

Хоча повинні це робити. Відповідно до чинних норм, вони зобов'язані контролювати їхнє перебування в Україні у процесі самого навчання", – зауважив Ковальчук.

Правоохоронці шукають ймовірних переправників

Як п'ятеро громадян Непалу опинилися у закарпатському лісі поблизу угорського кордону, поки що невідомо. Але їхній студентський статус прикордонники вже встановили.

Наразі правоохоронці з'ясовують причетність до нелегального "туру" співробітників ВИШів та шукають ймовірних переправників. Утім останніх може й не існувати.

Прикордонники все частіше затримують "самоходів"

Віднедавна "зелені берети" все частіше затримують так званих самоходів. Тобто тих, хто намагається перетнути кордон самотужки.

Невеликий рюкзак і ґаджет із прокладеним маршрутом – це екіпірування "самохода". Вони знають, що дуже ризикують, особливо взимку, однак наважуються на нелегальну подорож, аби зекономити час та гроші.



Прикордонники все частіше затримують "самоходів" / Фото пресслужби ДПСУ

"Вони консультуються зі своїми земляками, які вже або потрапили до ЄС, або мають родичів. Родичі діляться з ними досвідом незаконного перетину державного кордону України, зокрема шляхом "перекидання" посилань на інтернет-ресурси, де розміщені карти з конкретними маршрутами", – розповів оперативний співробітник Держприкордонслужби.

У телефонах затриманих "самоходів" прикордонники знаходять не лише інтерактивні мапи, де позначені заправки, кафе, вокзали і навіть прикордонні знаки, а й детальні інструкції.

Наявність карт, не тільки з маршрутом, пунктиром, але й письмовим інструктажем: як діяти, про поведінку у різних ситуаціях для досягнення своєї мети – потрапити і легалізуватися в ЄС,

– зауважив оперативний співробітник Держприкордонслужби.

Такий готовий віртуальний пакет можна купити через посередників та напряму. Вартість – 200 – 300 доларів. Це невеликі гроші за можливість розпочати нове життя.

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Нещодавно в Україні для іноземних студентів стартувала вступна кампанія – 2022. Скільки з них незабаром опиниться за західними кордонами, можна тільки здогадуватися.

Але їх точно не бракуватиме, бо технології з кожним роком вдосконалюються, а українські "кузні кадрів" навряд чи стануть більш сумлінними.

Про собак-рятівників нелегалів та мільйони на українсько-російському кордоні – дізнайтесь у повному випуску програми.