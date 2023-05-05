Прохождение военно-врачебной комиссии для студентов: какие особенности
В Украине большинство лиц, в том числе студенты, при желании получить отсрочку проходят военно-врачебную комиссию. Для этого необходимо, чтобы вас осмотрел ряд врачей.
Медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению начальника ТЦК и СП военно-врачебной комиссией соответствующего ТЦК и СП. Об этом в интервью 24 Каналу заявил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.
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Что известно о прохождении ВЛК для студентов
Студенты при желании получить отсрочку проходят ВЛК. Каждый осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям и врачами других специальностей.
Повторное медицинское освидетельствование военнообязанных, находящихся в запасе 1 и 2 разрядов, ранее признанных пригодными к военной службе или непригодными к военной службе в мирное время по состоянию здоровья, проводится один раз в 5 лет,
– отметил юрист.
Студенты каких учебных заведений имеют отсрочку
Главное условие – студенты должны быть на дневной или дуальной форме обучения. Отсрочка распространяется:
- на получателей профессиональной (профессионально-технической),
- профессионального высшего и высшего образования,
- ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.
Кто имеет отсрочку во время учебы:
- ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;
- студенты колледжей, университетов, институтов, академий;
- аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;
- ассистенты-стажеры.