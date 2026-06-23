Россияне в отчаянии: закончит ли Путин войну на фоне новых побед Украины

Украина усиливает удары по российским целям, а в самой России всё заметнее слышны голоса, выражающие усталость от войны, и требования "сделать хоть что-нибудь", чтобы положить ей конец. В то же время в Кремле это пока не выглядит как готовность к реальным переговорам, поскольку Путин продолжает получать отчеты о якобы успехах российской армии.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "24 канала" объяснил, могут ли новые украинские победы заставить Россию сесть за стол переговоров. По его словам, одних призывов действовать смелее недостаточно: Украине нужна более значительная помощь партнеров, усиление давления на Москву и еще больше возможностей для Сил обороны Украины.

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Путина не остановят одни лишь призывы

Сообщение о том, что администрация Дональда Трампа якобы поддерживает кампанию по принуждению России к переговорам, не означает, что Кремль уже готов остановить войну. Главный вопрос — не в самом разговоре между Трампом и Зеленским, а в том, будут ли за этими словами стоять реальное оружие, давление и решения, которые повысят для Москвы цену войны.

Дональд Трамп может наговорить что угодно. Он как будто подзадоривает одну из сторон, но никаких шагов для того, чтобы остановить эту драку, не предпринимает,

– сказал Ступак.

Чтобы кампания принуждения действительно сработала, Украине нужны конкретные возможности для Сил обороны Украины: более значительная военная помощь, продажа необходимого оружия и давление на Россию. Без этого призыв "действовать смелее" остается скорее эмоциональной фразой, чем инструментом, способным изменить поведение Кремля.

Он говорит: давай, ударь сильнее по Российской Федерации. Но ведь у нас средств не становится больше,

– пояснил бывший сотрудник СБУ.

Реальным шагом могло бы стать увеличение производства ракет для Patriot и Tomahawk в США. Этот вопрос уже обсуждается, в частности с идеей использовать простаивающие мощности американского автопрома и переоборудовать производственные линии. Это могло бы укрепить Украину в долгосрочной перспективе, однако пока остается вопрос, когда эти решения начнут работать на практике.

Кремль не готов останавливать войну

Пока Украина нуждается в решениях, которые реально укрепят её на поле боя, Россия не проявляет желания останавливаться. Заявления Сергея Лаврова лишь подтверждают, что Кремль по-прежнему говорит о войне на языке собственных условий, а не поиска мира. Москва при этом обвиняет США в том, что они якобы перестали быть сдерживающим фактором и перешли на сторону Украины.

Последние заявления Лаврова свидетельствуют о том, что они хотят воевать. О переговорах речи не идет,

– отметил Ступак.

Заставить Путина сесть за стол переговоров теоретически могли бы лидеры, имеющие на него личное влияние, в частности Си Цзиньпин или Нарендра Моди. Но пока ни Украина, ни западные партнеры не убедили их использовать этот авторитет так, чтобы остановить российского диктатора.

Их пока не убедили использовать свои возможности личного влияния на Путина. И это, наоборот, вдохновляет Путина на продолжение войны,

– пояснил бывший сотрудник СБУ.

На решение Кремля влияет и то, какую картину войны Путину ежедневно показывает российское военное руководство. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, по словам Ступака, дважды в день докладывает ему о якобы продвижении, успехах и потерях Украины. Путин в это верит, поэтому в краткосрочной перспективе нет признаков того, что Москва готова к реальным мирным переговорам.

Ступак объяснил, готова ли Россия к переговорам: смотрите видео

Россияне устают, но Кремль этого не слышит

Россия уже платит высокую цену за войну, которая длится более четырёх лет. В самой стране всё труднее скрывать экономические и социальные последствия, однако Кремль продолжает жить в своём собственном представлении о реальности. Путину регулярно докладывают о поддержке, ситуации на фронте и якобы успехах российской армии, поэтому сигналы истощения не становятся для него поводом остановиться.

Российская Федерация мчится в пропасть, об этом кричат со всех углов даже в самой России. Но слушают ли эти крики в Кремле? Скорее всего, нет,

– сказал Ступак.

Опасным симптомом он назвал и посты в отдельных российских пабликах, где уже появляются обращения к властям с призывами использовать "любое оружие", чтобы завершить войну. По его словам, речь идет о намеках на тактическое ядерное оружие, которые демонстрируют не силу России, а отчаяние части общества.

Я вижу усталость Российской Федерации от войны, но не вижу никаких инструментов для того, чтобы она завершила её в краткосрочной перспективе,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Поэтому в ближайшее время Украине не стоит рассчитывать, что Путин сам захочет мира. Его можно будет подтолкнуть к переговорам только тогда, когда продолжение войны станет для России худшим вариантом, чем её завершение. Для этого Украине нужны более мощные возможности на фронте, поддержка партнеров и постоянная помощь Силам обороны Украины.