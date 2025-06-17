Украинская церковь должна вынести уроки, – религиовед о столкновениях возле храма в Черновцах

В Черновцах 17 июня возле Свято-Духовского кафедрального собора возникла стычка между верующими УПЦ МП и ПЦУ, которые хотели провести в храме первую молитву на украинском языке. Однако представители Украинской православной церкви заявили о "захвате храма" и собрали сторонников для его защиты.

Религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович рассказала 24 Каналу, как УПЦ МП удалось до сих пор сохранить свое определенное влияние в Украине. На сегодня ее едва ли не последним оплотом остаются Буковина и Закарпатье.

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Необходима огромная просветительская работа

Филипович отметила, что влиятельность УПЦ МП постепенно падало. А после 24 февраля 2022 года украинское общество ожидало, что церковь четче прояснит ситуацию. Однако так и не услышало громких заявлений, при этом внутри церкви произошли серьезные трансформации.

В структуре Украинской православной церкви, по ее словам, есть патриоты, такие как отец Александр Клименко, который молится за Украину и за украинских воинов.

Многие люди не хотят переходить из Украинской православной церкви в Православную церковь Украины. Надо понять причины такого решения, хотя они являются абсолютно явными сторонниками Независимости Украины и ее самостоятельности,

– подчеркнула она.

Несмотря на то, что в Украине 11 лет продолжается война и есть много доказательств того, что в нашей стране нет места враждебным структурам, но при этом мы должны понимать, что процессы идентификации, по словам Филипович, – не одномоментные акты.

Нельзя прозреть в одну секунду, когда тебе вливали в мозги в течение десятилетий одни нарративы, а ты за 2 – 3 года должен резко изменить свое представление,

– объяснила доктор философских наук.

Это, по словам религиоведа, очень сложные и связанные между собой процессы, на которые нужно было влиять, работая с этой паствой в течение 30 лет. Также за последние 3 – 4 года многое можно было объяснить верующим, как их принадлежность, восприятие, молитвы и чтение пророссийской литературы влияет на их идентичность.

Церковь этого не сделала, и общество, и государство остались как бы в стороне. Если государство думает, что выдаст закон и все сразу будут его выполнять, то так это не действует. Должна присутствовать подготовительная работа,

– уверена Людмила Филипович.

Сегодня, как отметила она, сознание православного верующего в Украине как со стороны Православной церкви Украины, так и со стороны Украинской православной церкви – болезненное.

Поэтому нужно вылечивать его, постоянно работая с этими людьми, чтобы остановить их на стадии неконтролируемой истерии. Украинская церковь должна вынести уроки,

отметила религиовед.

Однако здесь необходима огромная просветительская работа и не только церкви, а интеллигенции, в частности преподавателей.

Напомним, что 17 июня в Черновцах произошла массовая стычка между верующими УПЦ МП и ПЦУ из-за проведения первой молитвы на украинском языке в Свято-Духовском кафедральном соборе.

В результате столкновения 12 человек, в частности семеро правоохранителей и медработник, пострадали. Также за медицинской помощью обратились примерно 30 человек.

Полиция Черновицкой области открыла уголовные производства по статье о мелком хулиганстве и угроза или насилие в отношении правоохранителя. Кроме того, в полицию обратились 25 человек, сообщивших о телесных повреждениях, захвате храма, препятствовании журналистской работе и повреждении имущества культового сооружения. На одного из участников стычки был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.