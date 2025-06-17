Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович розповіла 24 Каналу, як УПЦ МП вдалося досі зберегти свій певний вплив в Україні. На сьогодні її чи не останнім оплотом залишаються Буковина та Закарпаття.

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Необхідна величезна просвітницька робота

Филипович наголосила, що впливовість УПЦ МП поступово падала. А після 24 лютого 2022 року українське суспільство очікувало, що церква чіткіше прояснить ситуацію. Проте так і не почуло гучних заяв, при цьому всередині церкви відбулись серйозні трансформації.

В структурі Української православної церкви, за її словами, є патріоти, такі як отець Олександр Клименко, який молиться за Україну та за українських воїнів.

Багато людей не хочуть переходити з Української православної церкви до Православної церкви України. Треба зрозуміти причини такого рішення, хоча вони є абсолютно явними прихильниками Незалежності України і її самостійності,

– підкреслила вона.

Попри те, що в Україні 11 років триває війна і є багато доказів того, що в нашій країні немає місця ворожим структурам, але при цьому маємо розуміти, що процеси ідентифікації, за словами Филипович, – не одномоментні акти.

Не можна прозріти в одну секунду, коли тобі вливали в мізки протягом десятиліть одні наративи, а ти за 2 – 3 роки маєш різко змінити своє уявлення,

– пояснила докторка філософських наук.

Це, за словами релігієзнавиці, дуже складні і пов'язані між собою процеси, на які потрібно було впливати, працюючи з цією паствою впродовж 30 років. Також за останні 3 – 4 роки багато що можна було пояснити вірянам, як їхня належність, сприйняття, молитви і читання проросійської літератури впливає на їх ідентичність.

Церква цього не зробила, і суспільство, і держава залишилися нібито осторонь. Якщо держава думає, що видасть закон і всі одразу будуть його виконувати, то так це не діє. Має бути присутня підготовча робота,

– впевнена Людмила Филипович.

Сьогодні, як наголосила вона, свідомість православного віруючого в Україні як з боку Православної церкви України, так і з боку Української православної церкви – хвороблива.

Тому потрібно виліковувати її, постійно працюючи з цими людьми, щоб зупинити їх на стадії неконтрольованої істерії. Українська церква має винести уроки,

зауважила релігієзнавиця.

Проте тут необхідна величезна просвітницька робота і не тільки церкви, а інтелігенції, зокрема викладачів.

Нагадаємо, що 17 червня в Чернівцях сталася масова сутичка між вірянами УПЦ МП та ПЦУ через проведення першої молитви українською мовою в Свято-Духівському кафедральному соборі.

Внаслідок зіткнення 12 людей, зокрема семеро правоохоронців і медпрацівник, постраждали. Також за медичною допомогою звернулися приблизно 30 людей.

Поліція Чернівецької області відкрила кримінальні провадження за статтею про дрібне хуліганство та погроза або насильство щодо правоохоронця. Крім того, до поліції звернулися 25 людей, що повідомили про тілесні ушкодження, захоплення храму, перешкоджання журналістській роботі та пошкодження майна культової споруди. На одного з учасників сутички було складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство.