Стычки с ФЛП под Радой: есть пострадавшие, среди них журналисты

Под зданием Верховной Рады вспыхнули столкновения между полицейскими и активистами "SaveФОП".

В то же время пострадавшие есть и среди протестующих. Правда, их точное количество пока неизвестно.

Важно Во время акции протеста ФЛП под Радой произошли столкновения: полиция начала задерживать людей

Как сообщает ряд телеграмм-каналов, пострадали по меньшей мере 2 журналиста и 2 оператора. В то же время в противостоянии под Радой пострадал еще и протестующий. Даже после помощи врачей он не подавал признаков жизни.

Правоохранители применили слезоточивый газ

Полиции таки удалось захватить сцену организаторов акции. Ее пытаются демонтировать. Правоохранители активно задерживают людей и применяют слезоточивый газ.

Впоследствии стало известно, что протестующие таки восстановили контроль за сценой, столкновения прекратились. СМИ описывают ситуацию так:

Честно, непонятно, зачем вообще штурмовали сцену. Протестующие уже хотели уходить и принимали решение, когда продолжить протест, вдруг силовики решили захватить сцену, что спровоцировало новую волну столкновений. Но сейчас полицейские отступили.

Правоохранители задерживают активистов / Фото "Радио Свобода"

Журналисты 24 канала пытались связаться с правоохранителями и ждут их комментарий.

Какова ситуация под Верховной Радой / Фото 24 канал (Алины Туришин), "Радио Свободы"

Силовики напали на журналістів: дивіться відео

Силовики напали на журналистов: смотрите видео

Активисту стало плохо под Радой: смотрите видео​

Заметим, что пострадавшие есть и среди силовиков. На обнародованном видео видно, как побратимы уводят одного из правоохранителей подальше от толпы.

Правоохранителям тоже досталось: смотрите видео

Нардепов эвакуировали

СМИ сообщают, что нардепов Верховной Рады эвакуировали из здания парламента через подземный переход. Там, мол, есть специальный выход для таких случаев.

Парламентариев эвакуировали из Рады: смотрите видео

Митинг под Радой: главное

Во вторник, 25 января, под Верховной Радой проходит акция "SaveФОП" под названием "Упрощенная система налогообложения – сохранить!". Среди требований участников – принять законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения.

Законопроект предлагает восстановить право Фопов 1 – 4 групп не применять РРО относительно товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты. Также предлагается ввести отдельные лимиты доходов для ФЛП с наемными работниками.