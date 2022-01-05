Стычки в Казахстане вспыхнули с новой силой: видео из охваченной протестами Алматы

Ситуация в Казахстане с утра 5 января обострилась. Аэропорт Алматы даже решил временно не принимать самолеты.

На улицах пожары и раздаются взрывы

На дорогах Алматы бушуют пожары. Все потому, что протестующие подожгли автомобили правоохранителей. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Густой дым от пожаров накрыл город. Кроме того, в центре раздаются сильные взрывы от светошумовых гранат. Так правоохранители пытаются оттеснить протестующих. Силовики также используют слезоточивый газ. На видео с места происшествия видно, как часть людей убегает от опасности.

Местных жителей уже призвали не выходить на улицу из-за опасной ситуации.

Ситуация с протестами в Алматы: смотрите видео (Внимание в ролике есть ненормативная лексика, 18+)

Смотрите видео с мощными взрывами в центре Алматы:

Стычки между силовиками и протестующими: видео

Протестующие задерживают силовиков

По данным телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", протестующие задерживают и избивают силовиков в центре Алматы. На видео попали кадры, как группа людей отобрала на улице оружие у полицейского.

В Алматы протестующие отобрали оружие у правоохранителя: видео

На протестах пострадали журналисты

Местное издание ORDA заявило о пострадавших работниках. СМИ пишут, что силовики начали стрелять резиновыми пулями в протестующих, которые подняли руки вверх и просили не стрелять. Однако полицейские запустили в толпу на перекрестке улиц Буйтурсинова – Карасай Батыра светошумовые гранаты.

Одна из них попала в лицо упавшему на землю журналисту Беку Байтасу. Медийнику удалось убежать до того, как граната взорвалась.

Перед этим другая граната ранила в спину работника ORDA Леонида Розказова.

На протесте пострадал журналист Бек Байтас / Фото ORDA

Активисты штурмуют здание администрации города

Около 10 тысяч активистов пришли на площадь Республики с резиновыми дубинками, пишет ORDA. Они пытаются взять администрацию города штурмом. Защищают акимат внутренние войска, нацгвардия и полиция. Вокруг постоянно слышны выстрелы и взрывы, в воздухе виден густой дым.

Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств абсолютно незаконны. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не упадет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие,

– заявил президент Касим-Жомарт Токаев.

Смотрите видео со штурма здания акимата:

Вскоре протестующим удалось ворваться в администрацию через окна и двери. На видео с места происшествия видна толпа из сотен людей, которые прорываются в здание. Известно, что другая часть активистов в то время штурмует старую резиденцию президента.

Протестующие прорвались в администрацию: смотрите впечатляющие кадры

Стычки распространились на город Костанай

Из-за нестабильной ситуации аэропорт Алматы прекратил принимать рейсы. Кроме того, остановили движение ряда поездов в Алматинской и Мангистауской областях.

В городе Костанай на северо-западе Казахстана также вспыхнули столкновения между протестующими и силовиками. Активисты прорвались через забор полицейских. Правоохранители пытались задержать их, однако им это не удалось.

Схватки в Костанае: смотрите видео

Коротко о протестах в Казахстане