В ВМС ответили, к каким существенным последствиям привела ликвидация Су-24М оккупантов
Россия создает угрозу украинскому гражданскому судоходству. Воздушным силам удалось ликвидировать бомбардировщик Су-24М захватчиков. Впоследствии в Военно-Морских Силах рассказали о последствиях этого.
Во вторник, 5 декабря, в районе острова Змеиный наши защитники сбили российский самолет. Утром 7 декабря спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона констатировал, что после этого уровень активности оккупантов несколько снизился, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Неконтролируемый полит. Состояние гражданской авиации приближает Россию к самолетопаду – документы
Ситуация в море после сбития Су-24М
По словам спикера, в целом можно наблюдать изменения после того, как были уничтожены бомбардировщики.
Важно, что этот Су-24М враг использовал для того, чтобы Украина не могла пользоваться морской границей для гражданских целей – транспортировкой зерна.
Ситуация по состоянию на сегодня (утро 7 декабря – 24 Канал) изменилась. После этого инцидента мы не наблюдали активности авиации. Особенностью применения этого бомбардировщика было то, что он пытался миновать наш зерновой коридор,
– сказал спикер ВМС.
Плетенчук поблагодарил коллег-военных из Воздушных сил за помощь в обеспечении безопасности гражданского судоходства. Также он подчеркнул: единственная проблема безопасности, которая пока не решена в этом районе, – это активность россиян именно в воздухе.
Враг прибегает к применению огневого поражения именно из воздуха. Этот самолет (Су-24М – 24 Канал) имеет неформальное название "утюг", потому что он предназначен для прорывания системы ПВО противника. Бомбардировщик может сложить крылья назад и лететь на большой скорости. Но они его применяли несколько иным образом, и вот результат,
– заявил спикер.
Больше о ликвидации бомбардировщика
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал после того, как стало известно об этой новости, поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 отправился на поиски российских пилотов.
- Они находились по борту бомбардировщика Су-24М во время того, как его ликвидировали наши защитники над акваторией Черного моря. Уточним, что именно в районе острова Змеиный.
- Кроме того, акцентируем, что этот самолет как раз готовился атаковать Одесщину. Оккупанты планировали ракетно-бомбовый удар по югу области, но их мечты испортили ВСУ.