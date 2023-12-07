В ВМС ответили, к каким существенным последствиям привела ликвидация Су-24М оккупантов

Россия создает угрозу украинскому гражданскому судоходству. Воздушным силам удалось ликвидировать бомбардировщик Су-24М захватчиков. Впоследствии в Военно-Морских Силах рассказали о последствиях этого.

Во вторник, 5 декабря, в районе острова Змеиный наши защитники сбили российский самолет. Утром 7 декабря спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона констатировал, что после этого уровень активности оккупантов несколько снизился, – информирует 24 Канал.

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Ситуация в море после сбития Су-24М

По словам спикера, в целом можно наблюдать изменения после того, как были уничтожены бомбардировщики.

Важно, что этот Су-24М враг использовал для того, чтобы Украина не могла пользоваться морской границей для гражданских целей – транспортировкой зерна.

Ситуация по состоянию на сегодня (утро 7 декабря – 24 Канал) изменилась. После этого инцидента мы не наблюдали активности авиации. Особенностью применения этого бомбардировщика было то, что он пытался миновать наш зерновой коридор,

– сказал спикер ВМС.

Плетенчук поблагодарил коллег-военных из Воздушных сил за помощь в обеспечении безопасности гражданского судоходства. Также он подчеркнул: единственная проблема безопасности, которая пока не решена в этом районе, – это активность россиян именно в воздухе.

Враг прибегает к применению огневого поражения именно из воздуха. Этот самолет (Су-24М – 24 Канал) имеет неформальное название "утюг", потому что он предназначен для прорывания системы ПВО противника. Бомбардировщик может сложить крылья назад и лететь на большой скорости. Но они его применяли несколько иным образом, и вот результат,

– заявил спикер.

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