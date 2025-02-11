Российский разведывательный самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Польши

Российский разведывательный самолет Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши. Воздушное судно залетело в пределы территориальных вод страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши.

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Что известно о нарушении воздушного пространства Польши самолетом Су-24

Польские военные рассказали, что инцидент произошел 11 февраля в 14:09 над восточной частью Гданьского залива. Причиной этого стала неисправность навигационной системы российского самолета Су-24МР.

В польском командовании отметили, что самолет нарушил воздушное пространство страны на максимальную глубину 6,5 километров и находился над территориальными водами 1 минуту и 12 секунд.

За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России,

– говорится в заметке.

Дежурные службы польского надзора за воздушным пространством контактировали с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения воздушного пространства Польши и сообщила, что это произошло из-за сбоя навигационной системы самолета Су-24МР.

Позже в эфире польского телеканала TVN 24 заместитель спикера Оперативного командования вооруженных сил Польши Ева Злотницкая рассказала, что российский самолет осуществлял планируемый тренировочный полет.