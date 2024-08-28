"Вечного полета": украинские воины сбили российский штурмовик Су-25

Украинские защитники продолжают наносить врагу потери. Так, бойцы 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже уничтожили 367 самолетов. Кроме того, украинские защитники также "приземлили" 328 вертолетов.

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ВСУ сбили Су-25

Воины подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25. По состоянию на сейчас судьба экипажа неизвестна.

Судьба экипажа пока неизвестна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше,

– добавили в пресс-службе бригады.

В сети также опубликовали кадры, на которых показали поражение Су-25. На них видно, что после попадания борт вспыхнул и начал падать.

Поражение вражеского Су-25: смотрите видео

В телеграм-канале ОСГВ "Хортица" добавили, что истребитель "приземлили" точным выстрелом из ПЗРК на Краматорском направлении. Известно, что вражеский Су-25 пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны, однако украинские защитники дали достойный ответ.

С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи,

– добавили в ОСГВ "Хортица".

Что известно о штурмовике Су-25 Су-25 считается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран. Его разработали в 1970-х годах в СССР. Штурмовик может развивать скорость до более 900 километров в час, оборудован разнообразным оружием и может нести несколько типов ракет. Су-25 используют для проведения разведки, поддержки боевых действий, уничтожения вражеских танков и техники.

Это не первый сбитый самолет такого типа. 23 июля 2024 года украинские зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили Су-25 на Покровском направлении.