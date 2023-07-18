Российский штурмовик Су-25 "отрицательно взлетел" в Краснодарском крае. Российские пропагандисты причитают, что пилот тонул в течение 8 минут.

Их возмущенные заявления подхватили росСМИ, информирует 24 Канал. Сообщают, что никто из отдыхавших поблизости россиян не пытался помочь пилоту. "Своих не бросаем" как оно есть.

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Пропагандисты жалуются, что в Ейске "не нашлось ни одного россиянина".

Российский летчик, молодой парень 8 минут заживо тонул, пока мужчины купались, а женщины пили холодное пиво,

– жалуется пропагандист.

Отмечают, что поблизости было немало плавсредств. В частности, водяные мотоциклы. Добраться до пилота на них можно было всего за минуту. В то же время всем было безразлично.

Как на падение Су-25 реагировали россияне

В то же время сказать, что россияне уж совсем не реагировали на "трагедию" со своим пилотом, будет несправедливо. Некоторые из них снимали контент и очень радовались тому, что удалось запечатлеть такой инфоповод. На опубликованных кадрах слышны восторженные возгласы "обалдеть, самолет упал, этот (пилот – 24 Канал) катапультировался, я это снял, хах, очуметь".

Впоследствии стало известно, что в результате падения Су-25 погиб командир штурмовой эскадрильи. Из воды его вытащили еще живым и пытались реанимировать. Однако его время отправляться к Кобзону все-таки уже пришло.