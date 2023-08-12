Инцидент произошел в субботу, 12 августа. Государство-террорист отмечает в эту дату день своих военно-воздушных сил.

К теме Самолет Су-30 разбился в Калининградской области России: экипаж погиб

Су-30 упал при многих свидетелях

Напомним, что падение этого истребителя подтвердило минобороны страны-агрессорf. Вражеское ведомство объяснило этот инцидент "технической неисправностью".

Кремлевские пропагандисты утверждали, что Су-30 якобы рухнул во время учебно-тренировочного полета в безлюдной местности. Однако на видео можно увидеть, что этот самолет выполнял маневры перед толпой. Очевидно, это была праздничная программа.

На кадрах видно, что экипаж решил похвастаться перед аудиторией. Самолет очень низко пролетел над людьми и едва не упал прямо на них. Он начал снижаться при выполнении маневра и разбился за деревьями неподалеку от места празднования. Таким образом, пропаганда Кремля в очередной раз соврала.

Су-30 разбился на глазах у публики: видео из соцсетей

Дым после падения российского истребителя: видео из соцсетей



В России военные самолеты периодически падают