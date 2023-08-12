Падение истребителя Су-30 в Калининградской области: летчик предположил возможную причину

В России в очередной раз упал самолет. На этот раз – многоцелевой истребитель Су-30 разбился в Калининградской области.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что даже современные российские самолеты имеют недостаток, который, вероятно, и привел к катастрофе.

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Россияне так и не достигли качества

Су-30 – многофункциональный истребитель, созданный на базе старого советского Су-27. По сути, все российские топовые модели самолетов построены на его основе.

В общем, это неплохая машина, однако имеет проблемы с двигателями. Россияне так и не научились делать двигатели, поэтому технические неисправности, которые могут быть у этих самолетов, связаны с топливной системой. Скорее всего из-за этой проблемы и упал истребитель Су-30,

– отметил летчик-инструктор.

Он напомнил, что именно это послужило причиной аварии Су-34 в Ейске Краснодарского края в октябре 2022 года. Тогда самолет упал на жилой дом, в результате чего были жертвы и пострадавшие.

Летчик-инструктор предположил, что стало причиной падения Су-30: смотрите видео

Когда происходит отказ топливной системы, нарушается система управления – не хватает гидроаккумуляторов, возникают проблемы, связанные с дополнительными источниками питания в воздухе,

– объяснил Свитан.

Россияне так и не сумели добиться коэффициента качества при построении новых самолетов. И этот Су-30, по мнению военного эксперта, догнала та самая беда, с которой приходится бороться летчикам. Однако не всегда они побеждают неисправности – экипаж Су-30 погиб, выполняя учебное задание.

У разведки есть возможности

Еще одной возможной причиной падения российского самолета может быть его уничтожение.

"Калининградская область с обеих сторон прижата к морю странами – членами НАТО. Поэтому нельзя исключать, что российские самолеты начала сбивать в частности наша разведка. Ее спецназовцы могут близко подойти и выполнить задачи по ликвидации вражеских самолетов в таких условиях. Возможности у них есть", – подчеркнул. Роман Свитан.

Су-30 Это российский двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он предназначен для поражения воздушных целей, а также может наносить удары по наземным и морским объектам. Эксплуатация Су-30 началась в 1992 году. С начала полномасштабного вторжения россияне использовали модификацию этого истребителя Су-30СМ для запуска ракет Х-31П и Х-58.

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