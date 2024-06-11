Российский Су-34 разбился: авиаэксперт назвал неожиданную причину авиакатастрофы

Истребитель-бомбардировщик Су-34 утром 11 июня разбился в Северной Осетии. Самолет упал на безлюдной местности. В результате падения члены экипажа погибли.

Кроме официальной версии о технической неисправности, есть и другая причина падения российского истребителя. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Анатолий Храпчинский – заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, авиационный эксперт.

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Почему мог разбиться российский Су-34

Утром 11 июня появилась информация о том, что российский истребитель Су-34 разбился в горах Северной Осетии. Предварительная версия авиакатастрофы, которую озвучили в российских СМИ, – техническая неисправность.

В России также заявили, что это якобы произошло во время учебно-тренировочного полета.

Этот самолет перебазировался с аэродрома "Моздок", по которому недавно были удары беспилотниками. Вероятно, из-за этого российское руководство приняло решение о перебазировании определенного количества самолетов. И в результате этого мы увидели падение Су-34. Могла быть как техническая причина, так и ошибка экипажа,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Собственно, довольно часто фиксировали технические проблемы с этим самолетом. Например, 17 октября 2022 года при наборе высоты для учебно-тренировочного полета на жилой дом упал военный самолет Су-34.

"С учетом активного использования этих самолетов, стоит отметить, что, вероятнее всего, обслуживание всех самолетов не проводится на должном уровне. Конечно, потом появляются вот такие последствия. Кроме того, со стороны летного состава может быть усталость, из-за чего неправильно отработали какую-то систему.

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