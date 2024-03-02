"Вот он, сбитый Су-34": видео с уничтоженным вчера самолетом на Мариупольском направлении

2 марта 2024, 14:59
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В первый день весны украинские защитники сбили на Восточном направлении еще один российский Су-34. Партизаны зафиксировали, как горел вражеский истребитель.

Так, кадры с российским истребителем-бомбардировщиком обнародовал "Мариуполь. Сопротивление". На видео уже отреагировал командующий Воздушных сил, передает 24 Канал.

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Кадры уничтоженного Су-34

"Бум. Наши вернулись из поиска. Что скажем. Мы нашли вчера ту проклятую Сушку. Русня, е***о?" – подписал видео "Мариуполь. Сопротивление".

У оккупантов минус еще один Су-34: смотрите видео

Заметим, что это видео распространил и командующий Воздушными силами. Генерал-лейтенант заметил, что вот он – сбитый Су-34 утром 1 марта на Мариупольском направлении.

Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные силы ведут боевую работу на больших дистанциях! Проверено, визуально подтверждено! Спасибо всем за работу! Верьте Воздушным силам, а не диванным экспертам! Вместе к победе!
– подчеркнул Николай Олещук.

Коротко об уничтожении российских истребителей

  • Утром 2 марта в Воздушных силах сообщили, что в пятницу около 09:00 на Восточном направлении был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
  • Российский самолет пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.
  • Интересно, что только за две недели украинские защитники сбили аж 14 таких истребителей.
  • Спикер командования Воздушных сил рассказал, что уже есть средства, которые позволяют Украине сбивать российские Су-34 на том или ином направлении. Работа ведется почти ежедневно, поэтому оккупанты уже не чувствует себя так же свободно, как раньше.
  • "Получили Воздушные силы дополнительные инструменты. Конечно, их очень и очень мало, чтобы закрыть такую огромную территорию – линию фронта", – сказал Игнат.
  • Также отметил, что эти самолеты уничтожают на больших расстояниях. Работа ведется на 100, а то и более, километров вглубь обороны агрессора.
  • Заметим, что по состоянию на утро 2 марта Силы обороны уже уничтожили 346 российских самолетов.

Автор: Юлія Муріна