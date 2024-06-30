Уничтоженными могут быть десятки российских Су-34: Украине нужно только разрешение США

Десятки российских самолетов Су-34, расположенных на авиабазе Мальшево под Воронежем, представляют значительную угрозу для Украины. Самолеты ежедневно наносят удары по украинским военным и гражданским.

В издании заявили, что Киев может вывести из строя эти самолеты с помощью американских ракет ATACMS. Впрочем, для этого нужно разрешение Вашингтона.

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Что известно о вражеских Су-34 вблизи границы с Украиной

На авиабазе Мальшево под Воронежем стоят десятки российских самолетов Су-34, расположенных менее чем в 200 километрах от территории Украины. В издании отмечают, что эти самолеты ежедневно совершают вылеты, сбрасывая мощные планирующие бомбы на украинских военных и гражданских лиц.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight объясняет, что реактивному самолету Су-34 нужно лишь несколько минут, чтобы достичь места запуска вблизи границы, а затем вернуться на базу.

Большое количество самолетов позволяет России одновременно развертывать несколько бомб, что дает возможность поражать несколько целей на территории Украины.

По данным издания, на авиабазе Мальшево расположены десятки Су-34, которые, возможно, составляют около половины российского активного парка сверхзвуковых двухмоторных истребителей-бомбардировщиков.

Эти самолеты паркуются под открытым небом на асфальте недавно отремонтированной базы. Они находятся в радиусе действия украинских ракет ATACMS американского производства.

Может ли Украина уничтожить самолеты россиян

Украина потенциально может вывести из строя весь оперативный флот, который там дислоцируется, если ей будет разрешено нанести такой удар,

– считают во Frontelligence Insight.

Однако администрация Байдена пока не дала такого разрешения, и российские Су-34 с Мальшево практически безнаказанно продолжают свои атаки.

В издании отмечают, что украинские войска имеют другие способы борьбы с самолетами, сбрасывающими управляемые авиабомбы, однако пока не применяют их против самолетов из Мальшево.

Одним из таких способов является сбивание российских самолетов в воздухе до того, как они сбросят бомбы. Однако украинские Воздушные силы не имеют достаточного количества американских батарей ПВО Patriot для защиты крупных городов и перехвата российских бомбардировщиков.

Согласно информации издания, Украина имеет только пять батарей Patriot, одна из которых защищает Киев, а другие - Одессу и Харьков. Две дополнительные батареи, обещанные Германией и США, могли бы защитить Днепр и Кривой Рог.

Однако размещение Patriot вблизи границы с Россией представляет значительные риски из-за большого количества беспилотников.

Также, для украинских ВВС было бы опасно использовать против российских бомбардировщиков F-16, которые Украина должна получить от европейских союзников.

Аналитик Джастин Бронк объясняет, что регулярно перехватывать российские бомбардировщики будет очень сложно из-за российской ПВО.

Находясь вблизи линии фронта, украинским пилотам придется летать на них на очень низкой высоте, чтобы не быть обнаруженными и сбитыми. На таких низких высотах ракеты (F-16 – 24 Канал) стартуют в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и должны подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высоты, где находятся их цели,

– написал аналитик.

Стоит отметить, что Украина могла бы атаковать авиабазу Мальшево дронами большой дальности, но плотная противовоздушная оборона россиян усложняет такую операцию.

Издание предполагает, что лучшим оружием для удара по Мальшево являются ракеты ATACMS, но Украина нуждается в разрешении США на их использование.