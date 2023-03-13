В распоряжении – "солянка" из западного и российского оружия: справится ли Иран из Су-35

По данным СМИ, Россия продает Ирану истребители Су-35. Вероятно, Иран сможет научиться управлять российскими самолетами.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, все из-за того, что Иран имеет определенную ресурсную технологическую подушку.

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Возможно, они даже смогут туда что-нибудь прибросить. Но вопрос в том, успеют ли они это сделать до того, как окажутся перед очередными дополнительными санкциями,

– заявил он.

По словам Жовтенко, Израиль не сможет просто "сидеть и спокойно смотреть" на усиление военного потенциала Ирана.

"И в плане авиации, и в плане других моментов, которые Иран может получить от России. Поэтому вопрос времени – удастся ли Ирану хотя бы минимально воспользоваться", – отметил эксперт по международной безопасности.

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"Солянка" Ирана

Жовтенко рассказал, что российская авиационная техника во многих моментах не дотягивает до западной. Это не столь технологическое оружие, но все же интересные технические решения она не имеет.

"Если говорить конкретно об Иране, то ему в этом плане уже конкретно гораздо легче, потому что у них "солянка". Но эта "солянка" очень выигрышная. У них микс старых западных технологий и более новых – китайских, российских и т.д.", – заявил он.

Тарас Жовтенко отметил, что во время холодной войны до Исламской революции Иран был союзником США и воевал с Ираком. Тогда Иран получил хороший арсенал того времени – от стрелкового оружия, артиллерии и до боевых самолетов F-14.

Иранцы из этих самолетов выжали абсолютно все в плане эксплуатации. Американцы поставили производства, производившие запасные части. То есть практически с точки зрения эксплуатации самолета – полный цикл обслуживания,

– заявил он.

По его мнению, это позволило Ирану использовать устаревшие технологии для того, чтобы развивать свой военно-промышленный комплекс.

"Они в 2018 году смогли посадить американский MQ-9 беспилотник. Один из сверхсовременных беспилотников Штатов", – сказал эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива.

Жовтенко заявил, что иранцы разобрали этот БПЛА, и используя свою технологическую базу, на основе нашедших в нем технологий, вышли на производство ударных беспилотников. В частности, "Shahed" и "Mohajer".

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