Россия способствует эскалации в авиапространстве Сирии, преследуя американские летательные аппараты. В частности, один из истребителей путинских военных пролетел очень близко к авиасуду США. Это поставило под угрозу жизнь четырех членов экипажа.

Заявил об этом инциденте один из американских чиновников на условиях анонимности в понедельник, 18 июля. Произошел он при участии российского истребителя Су-35 и американского разведчика MC-12.

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"Новый уровень опасного поведения"

Собственно, насколько близко российский истребитель подлетел к MC-12 – неизвестно, однако это едва не унесло жизни четырех членов экипажа самолета-разведчика и заставило самое невменяемое пройти сквозь турбулентный поток.

Этот инцидент был эскалацией происходящего в последние недели – серии столкновений между американскими и российскими самолетами в Сирии. Преследование российским Су-35 помешало экипажу США безопасно управлять самолетом MC-12. Это новый уровень опасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей,

– написали в издании Politico.

Кроме того, со ссылкой на анонимного чиновника там констатировали, что США не уступят территории и будут продолжать совершать полеты в западной части Сирии с миссиями против Исламского государства.

"Российская военная активность, возросшая в регулярности и агрессии с марта, это результат сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и правительством Сирии, чтобы попытаться заставить США покинуть Сирию", – убеждены аналитики.

Пока этот инцидент не комментировали в Кремле.

Однако есть и хорошие новости. Можно предположить, что с политикой Кремля "дружеские отношения" между Тегераном и Москвой скоро просто испортятся. Как известно, президент враждебного государства Владимир Путин умеет обманывать "союзников".

Недавно в издании Bourse and Bazaar писали об очень интересном "сотрудничестве" Ирана и России. В частности, там отметили, что Тегеран еще год назад заплатил Москве за самолеты Су-35, однако ни одного судна так и не получил.