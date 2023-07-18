Заявив про цей інцидент один з американських чиновників на умовах анонімності у понеділок, 18 липня. Стався він за участі російського винищувача Су-35 та американського літака-розвідника MC-12.

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"Новий рівень небезпечної поведінки"

Власне, наскільки близько російський винищувач підлетів до MC-12 – невідомо, проте це ледь не забрало життя чотирьох членів екіпажу літака-розвідника та змусило саме авісудно пройти крізь турбулентний потік.

Цей інцидент був ескалацією того, що відбувалось в останні тижні – серія зіткнень між американськими та російськими літаками в Сирії. Переслідування російським Су-35 завадило екіпажу США безпечно керувати літаком MC-12. Це новий рівень небезпечної поведінки, яка може призвести до аварії або загибелі людей,

– написали у виданні Politico.

Окрім того, з посиланням на анонімного чиновника там констатували, що США не поступляться жодною територією та продовжуватимуть здійснювати польоти в західній частині Сирії з місіями проти Ісламської держави.

"Російська військова активність, яка зросла в регулярності та агресії з березня, – це є результат співпраці та координації між Москвою, Тегераном і урядом Сирії, аби спробувати змусити США залишити Сирію", – переконані аналітики.

Зверніть увагу! Поки цей інцидент ніяк не коментували у Кремлі.

Однак є і хороші новини. Можна припустити, що з політикою Кремля "дружні відносини" між Тегераном та Москвою скоро просто-таки зіпсуються. Як відомо, президент ворожої держави Владімір Путін вміє дурити "союзників".

Так, нещодавно у виданні Bourse and Bazaar писали про дуже цікаву "співпрацю" Ірану та Росії. Зокрема, там зазначили, що Тегеран ще рік тому заплатив Москві за літаки Су-35, однак жодного судна так і не отримав.