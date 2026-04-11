Су-35С и Су-57 производят только там: может гореть авиазавод в Комсомольске-на-Амуре

В России мог произойти пожар в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Предположительно, горит один из цехов завода.

Об этом сообщили OSINT-аналитики "Киберборошна". Причина возгорания не известна.

Что горит в России вечером 11 апреля?

Телеграм-канал Exilenova+ выложил видео возможного пожара.

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский Край) горит цех на авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ, "Сухой"). Предварительно, горит один из цехов, который специализируется на вспомогательных узлах, без которых серийное производство может стать,

– написали там.

Заявлено как пожар в Комсомольске-на-Амуре: смотрите видео

От Украины этот город очень далеко – 6306 километров, если брать до ближайшей области нашего государства – Луганской. Там мощный промышленный центр.

Показываем Комсомольск-на-Амуре на карте России

Аналитики "Киберборошна" считают, что это пожар в цехе №46 Комсомольского авиационного завода – единственного серийного производителя истребителей Су-35С и Су-57 (изделие Т-50).

Важно! Геолокация места пожара – 50.597418,137.068525. Координаты, откуда снимали видео (POV, то есть место съемки), – 50.595977,137.070070.



Пожар в Комсомольске-на-Амуре / Фото "Киберборошно"

Цех специализируется на изготовлении деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) для Су-57: порядка 300 наименований деталей, из которых около 100 – крупногабаритные: панели элерона, флаперона, пола, законцовки ОЧК (отъемная часть крыла – 24 Канал) и тому подобное. Производственный процесс является преимущественно ручным с элементами частичной автоматизации за счет современного оборудования, что делает цех критически зависимым от квалифицированного персонала и целостности инфраструктуры,

– объяснили аналитики.

Также в "Киберборошне" добавили: цех №46 – это незаменимое звено в серийном производстве Су-57 – единственного российского истребителя "пятого поколения".

Интересно! Формально самолет Су-57 относится к пятому поколению истребителей. Но его часто называют "недопятым" – собственно, поэтому осинтеры и поставили кавычки на этом слове. Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко заявил в эфире 24 Канала, что у Су-57 постоянно выходят из строя радиолокационный комплекс системы управления вооружением и бортовой компьютер. То есть самолет небоеспособен.

Если цех будет уничтожен или хотя бы поврежден, это непосредственно остановит или существенно замедлит сборку планеров Су-57. Россияне смогут компенсировать этот процесс в кооперации с ОНПП "Технология", однако лишь частично и с большим отставанием во времени.

Справка. Полное название завода, который может гореть, очень длинное. Это "Филиал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина".

