Про це повідомили OSINT-аналітики "Кіберборошно". Причина займання не відома.

Що горить у Росії увечері 11 квітня?

Телеграм-канал Exilenova+ виклав відео можливої пожежі.

У Комсомольську-на-Амурі (Хабаровський Край) горить цех на авіазаводі імені Гагаріна (КнААЗ, "Сухой"). Попередньо, горить один із цехів, який спеціалізується на допоміжних вузлах, без яких серійне виробництво може стати,

– написали там.

Заявлено як пожежа в Комсомольську-на-Амурі: дивіться відео

Від України це місто дуже далеко – 6306 кілометрів, якщо брати до найближчої області нашої держави – Луганської.

Показуємо Комсомольськ-на-Амурі на карті Росії

Аналітики "Кіберборошна" вважають, що це пожежа у цеху №46 Комсомольського авіаційного заводу – єдиного серійного виробника винищувачів Су-35С та Су-57 (виріб Т-50).

Важливо! Геолокація місця пожежі – 50.597418,137.068525. Координати, звідки знімали відео (POV, тобто місце зйомки), – 50.595977,137.070070.



Пожежа в Комсомольську-на-Амурі / Фото "Кіберборошно"

Цех спеціалізується на виготовленні деталей з полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) для Су-57: порядка 300 найменувань деталей, з яких близько 100 – великогабаритні: панелі елерона, флаперона, підлоги, законцівки ОЧК (від'ємна частина крила – 24 Канал) тощо. Виробничий процес є переважно ручним з елементами часткової автоматизації за рахунок сучасного обладнання, що робить цех критично залежним від кваліфікованого персоналу та цілісності інфраструктури,

– пояснили аналітики.

Також у "Кіберборошні" додали: цех №46 – це незамінна ланка в серійному виробництві Су-57 – єдиного російського винищувача "п'ятого покоління".

Цікаво! Формально літак Су-57 належить до п'ятого покоління винищувачів. Але його часто називають "недоп'ятим" – власне, тому осінтери і поставили лапки на цьому слові. Авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко заявив в ефірі 24 Каналу, що у Су-57 постійно виходять з ладу радіолокаційний комплекс системи управління озброєнням і бортовий комп'ютер. Тобто літак небоєздатний.

Якщо цех буде знищено чи бодай пошкоджено, це безпосередньо зупинить або суттєво уповільнить збирання планерів Су-57. Росіяни зможуть компенсувати цей процес у кооперації з ОНПП "Технологія", проте лише частково та з великим відставанням у часі.

Довідка. Повна назва заводу, який може горіти, дуже довга. Це "Філія публічного акціонерного товариства "Об'єднана авіабудівна корпорація" – Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Юрія Гагаріна".