Об этом сообщает Агентство.

Что может быть причиной крушения российского истребителя?

В четверг, 23 июля 2026 года, в Одинцовском районе Московской области потерпел крушение военный самолет. Несмотря на то, что Министерство обороны России поспешило заявить о технической неисправности самолета, в среде российских военных блогеров стремительно распространяется версия об уничтожении самолета собственными силами противовоздушной обороны.

Авиакатастрофа произошла примерно в 13:50 по местному времени. Истребитель, выполнявший тренировочный полет после взлета с военной авиабазы Кубинка, упал на поле между микрорайоном Шихово и селом Луцино, недалеко от города Звенигород. Очевидцы отмечают, что пилот до последнего пытался отвести самолет от жилой застройки, после чего успешно катапультировался, а сам самолет взорвался при столкновении с землей.

Хотя официальное ведомство не назвало модель разбившегося самолета, подконтрольное Кремлю издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники подтвердило, что речь идет о многоцелевом истребителе пятого поколения Су-57, который российский диктатор Владимир Путин еще в июне пафосно называл "лучшим в мире".

Российский военный аналитик Кирилл Михайлов отмечает, что значительная часть наблюдателей склоняется именно к версии о "дружественном огне". Один из известных российских милблогеров прямо намекнул, что главные вопросы по поводу инцидента следует задать расчету ПВО "Барс-Москва".

К слову. Этот добровольческий отряд власти России в спешке создали в середине июня 2026 года специально для защиты неба над Москвой, Московской и Калужской областями от украинских беспилотников. Набор туда осуществляется по годовому контракту с зарплатой от 220 тысяч рублей и миллионными премиями за сбитые цели, однако подготовка новобранцев, которые зачастую не имеют никакого военного опыта, длится всего три недели на полигонах Минобороны России.

Что говорит InformNapalm?

Настоящую причину катастрофы раскрыло международное разведывательное сообщество InformNapalm. По их данным, уничтожение сверхдорогого Су-57 стало прямым результатом блестящей совместной HUMINT- и CYBINT-операции украинских спецслужб.

Благодаря комплексному когнитивному и кибернетическому воздействию украинским специалистам удалось вмешаться в работу расчета ПВО "Барс-Москва", превратив этот защитный контур в инструмент поражения собственной российской авиации.

Еще 17 июля сообщество InformNapalm сообщало о успешной обработке огромного массива перехваченных у россиян материалов. Среди них были прямые трансляции с полигона, где готовили расчеты "Барс-Москва" для противодействия украинским дальнобойным дронам с помощью систем "Елка" и "Лис". На основе этого анализа была подготовлена подробная аналитическая записка для Сил обороны Украины.

Документ содержал систематизированные данные об уровне подготовки личного состава, программно-аппаратном комплексе, алгоритмах боевой работы и, самое главное, критических уязвимостях системы. Именно эту информацию использовали для того, чтобы спровоцировать сбой в системе и обратить оружие россиян против их же цели.

Представители сообщества также напомнили, что версия о "технической неисправности" Су-57 имеет под собой вполне реальную основу, которая уходит корнями еще в прошлый год.

Напомним, 15 июня в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. По данным российской стороны, экипаж успел катапультироваться и выжил, а предварительной причиной аварии называют отказ двигателя.