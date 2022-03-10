Суббота 12 марта будет рабочим днем банковской системы: СЭП работает почти круглосуточно
10 марта 2022 , 17:27Читати новину українською
Источник:Нацбанк Украины
Нацбанк Украины установил субботу, 12 марта 2022 года рабочим днем банковской системы.
Это означает, что участники СЭП (системы электронных платежей) могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.
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Межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка будут осуществляться:
- 12 марта 2022 датой банковского дня 12 марта 2022;
- 13 и 14 марта 2022 датой банковского дня 14 марта 2022 года.
Напомним, что СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).