Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Медведчуку: фото, видео
Источник:24 канал
Киевский апелляционный суд Киева 30 июля начал рассмотрение апелляции Виктора Медведчука. Кум Путина требует, чтобы ему отменили продление домашнего ареста.
С самого утра под зданием суда начали собираться активисты, а также правоохранители и нацгвардейцы. Сам нардеп от ОПЗЖ прибыл на заседание ориентировочно в 10:15.
Важно Большинство украинцев считают, что судебный процесс над Медведчуком не будет иметь реального решения
Медведчук, как и обычно, был в компании своих охранников. Правда, на этот раз они взяли с собой зонтики. Вероятно для того, чтобы защищать кума Путина от попадания в него различных предметов.
Нардеп требует, чтобы суд отменил продление меры пресечения в виде домашнего ареста. По мнению Медведчука, следствие не имеет достаточно доказательств, чтобы обвинять его в госизмене. Также он заявляет, что дело сфабриковано СБУ по заказу президента Владимира Зеленского, начиная с 2019 года.
Сегодня заканчивается пятый месяц расследования – следствие не предоставило доказательств, которые бы подтверждали мою вину или моего коллеги депутата Тараса Козака
– сказал кум.
Отметим, что суд уже не впервые рассматривает жалобу народного депутата на продление ему домашнего ареста. Однако в прошлый раз судьи не могли взяться за его жалобу, поскольку материалы дела поступили слишком поздно и времени на ознакомление с ними не было.
Суд рассматривает жалобу Медведчука / Фото 24 канал (Артур Зайонц)
Медведчук прибыл на суд: смотрите видео
Дело Медведчука: коротко
- Нардепа Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
- Уже 13 мая суд избрал нардепу меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Печерский райсуд 9 июля продлил меру пресечения куму Владимира Путина. Поэтому он будет находиться под круглосуточным домашним арестом минимум до сентября.