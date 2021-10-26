Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

Суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты с выставки "скифского золота". После оккупации Крыма музеи полуострова настаивали, что ценности должны передать им. Судебная тяжба длилась несколько лет.

Свое решение Апелляционный суд Амстердама вынес 26 октября, об этом информируют "РИА Новости".

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Завершающие дебаты по делу состоялись еще в апреле

Завершающие прения по делу состоялись еще в апреле 2021 года. Таким образом служители Фемиды подтвердили решение Окружного суда Амстердама. Он еще в 2016 году постановил, что ценные экспонаты должны вернуться не на оккупированную территорию, а в Украину.

Решение тогда суд принял согласно резолюции ЮНЕСКО, которая постановляет, что художественные ценности следует возвращать тому суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

Речь идет об около 2 тысячах артефактов из 4 крымских музеев. Несмотря на название, не все из них – золотые, есть изделия из дерева, бронзы и керамики.

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