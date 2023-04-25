Украина арестовала активы Марченко в металлургическом гиганте более чем на 1 миллиард гривен

Суд арестовал активы Оксаны Марченко, которая является кумой Путина и женой предателя Виктора Медведчука. Собственно, это решение касается АО "Запорожский завод ферросплавов". Акции капитала Марченко в этом предприятии можно оценить в 1 миллиард гривен.

Во вторник, 25 апреля, в Офисе Генерального прокурора констатировали, что были арестованы активы жены одного из экс-нардепов в Запорожском заводе ферросплавов более чем на 1 миллиард. Одновременно из сообщения СБУ понятно, что речь идет, очевидно, об Оксане Марченко.

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Активы могут передать государству

Заметим, что это акционерное общество является одним из крупнейших металлургических предприятий в Европе. Суд принял соответствующее решение об аресте для того, чтобы обезопасить эти активы от возможной продажи или перерегистрации на подставных лиц.

Также в скором времени это поможет передать акции компании в пользу нашего государства.

Жена экс-нардепа (вероятно, Оксана Марченко – 24 Канал), подозреваемая в уголовном производстве по факту финансирования действий страны-агрессора, владеет именными акциями завода на 13,7% уставного капитала,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Кроме того, отмечено, что досудебное расследование проводится по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса. В ней говорится о финансировании действий, предпринимаемых для того, чтобы насильственным способом изменить или свергнуть конституционный строй или захватить государственную власть.

Не первый арест

Отметим, что это уже не в первый раз суд арестовывает активы Оксаны Марченко. В частности, ранее были арестованы активы и имущество жены Медведчука более чем на 5,6 миллиарда гривен.

Кроме того, кума Путина теперь не имеет права распоряжаться по решению суда 2 земельными участками, 4 жилыми домами в Киеве и Крыму, 10 автомобилями.

Вместе с тем, под арест попали активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них такие компании, как "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур".

Материалы по аресту активов Марченко подготовили сотрудники управления СБУ в Ивано-Франковской области. Также следствие проходило с участием прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры.