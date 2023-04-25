У вівторок, 25 квітня, в Офісі генерального прокурора констатували, що було арештовано активи дружини одного з екснардепів в Запорізькому заводі феросплавів на понад 1 мільярд. Водночас з повідомлення СБУ зрозуміло, що йдеться, очевидно, про Оксану Марченко.

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Активи можуть передати державі

Зауважимо, що це акціонерного товариства є одним з найбільших металургійних підприємств в Європі. Суд ухвалив відповідне рішення про арешт для того, убезпечити ці активи від можливого продажу чи перереєстрації на підставних осіб.

Також невдовзі це допоможе передати акції компанії на користь нашої держави.

Дружина екснардепа (ймовірно, Оксана Марченко – 24 Канал), яка є підозрюваною у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій країни-агресора, володіє іменними акціями заводу на 13,7% статутного капіталу,

– йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Окрім того, там зазначено, що досудове розслідування проводиться за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу. У ній йдеться про фінансування дій, які вчиняють для того, аби насильницьким способом змінити чи повалити конституційний лад або захопити державну владу.

Зверніть увагу! Матеріали для арешту активів Марченко підготували співробітники управління СБУ в Івано-Франківській області. Також слідство відбувалось за участі прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури.

Не перший арешт