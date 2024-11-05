Суд арестовал часть многомиллионного имущества скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы

Высший антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Под арест попала часть наличности и недвижимости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

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Какое имущество руководительницы Хмельницкой МСЭК арестовал суд

Суд арестовал часть имущества руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении. Согласно постановлению ВАКС, арест наложили на наличные, изъятые по месту жительства:

3,17 миллиона долларов,

140 тысяч евро,

1,27 миллиона гривен.

Также арестовали 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете Татьяны Крупы.

Кроме наличных, суд арестовал и другое имущество: