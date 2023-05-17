Суд арестовал доли Новинского в нескольких десятках компаний

Шевченковский суд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с подсанкционным пророссийским политиком Вадимом Новинским. Решение суда вступило в силу 10 мая.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте частиц Новинского для того, чтобы сохранить доказательства по делу против политика. Суд удовлетворил это ходатайство.

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Почему суд арестовал доли Новинского в компаниях

Согласно решению суда арестованы доли Новинского в ЧАО "Укргаздобыча", ООО "Смарт-Холдинг", ООО "Аркона Газ-Энергия", ООО "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед", МК "Запорожсталь", МК "Каметсталь", Центральный , Северный и Ингулецкий ГОК, а также ряд угледобывающих предприятий в Покровской угольной группе. Кроме того, арестована доля в ООО "Метинвест Холдинг" (23,76%) и его предприятиях.

По данным следствия с 2022 года Новинский пытался изменить конечного бенефициара корпоративных прав принадлежащих ему компаний, чтобы избежать блокирования активов. В частности, для этого политик хотел привлечь людей, связанных с Россией, что следствие квалифицирует как помощь стране-агрессору. Речь идет о гражданах Кипра, осуществляющих деятельность в России. Новинский основал кипрский международный траст, в доверительную собственность которого передал активы группы своих компаний.

К махинациям причастны должностные лица в Украине, в том числе нотариусы, узаконившие эти соглашения. В свою очередь Министерство юстиции Украины своими приказами от 10 апреля и 2 мая 2023 года отменило противоправные действия государственных регистраторов и частных нотариусов по удалению сведений из госреестра относительно конечного бенефициарного владельца компаний. При этом в реестре восстановлена информация о фактическом конечном бенефициаре,

– пишет издание со ссылкой на постановление суда.

СБУ разоблачила скрытые активы Новинского

4 мая СБУ разоблачила скрытые активы Вадима Новинского с общей стоимостью более 10,5 млрд долларов. Речь идет о 230 объектах имущества, которым политик владеет через оффшорный трастовый фонд. В частности, речь идет о:

элитный гостиничный комплекс в центре Киева,

морской торговый порт "Очаков",

помещение агрохолдинга,

торговые центры в разных регионах Украины.

В апреле этого года по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 миллиарда гривен.