Парень погиб во время спуска через Днепр в Киеве: суд арестовал имущество аттракциона

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество аттракциона, на котором в результате обрыва троса погиб 20-летний парень.

Заседание суда состоялось для сохранения вещественных доказательств. Ходатайство об аресте имущества подал прокурор Печерской окружной прокуратуры.

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Почему суд наложил арест на имущество аттракциона

Таким образом, следственный судья приходит к выводу, что с целью сохранения вещественных доказательств и недопущения его отчуждения, усматривается наличие правовых оснований для наложения ареста на имущество,

– говорится в постановлении суда, которое опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно закону Украины, имущество аттракциона можно арестовать, чтобы:

сохранить вещественные доказательства;

предотвратить возможность сокрытия, повреждения или уничтожения имущества.

Прокурор заявил, что имущество, на которое наложили арест:

имеет значение для дальнейшего досудебного расследования,

может быть использовано как доказательство факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства,

постановлением старшего следователя в уголовном производстве от 22 июля 2024 года назначена экспертиза причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда предметом исследования которой, помимо прочего является непосредственно аттракцион.

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В конце концов арест наложили на:

временные сооружения,

стартовую и финишную площадки возле пешеходного моста и на Трухановом острове ориентировочной площадью 0,05 гектара.

В постановлении суда отметили, что право собственности на объекты принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Активная страна", однако ими пользовалось другое предприятие на основании договора аренды.

В постановлении суда говорится, что арест запрещает отчуждать это имущество, распоряжаться или пользоваться им.