Суд арестовал имущество Тараса Козака

13 июля 2021 , 17:12
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Источник:

Интерфакс-Украина

Печерский райсуд Киева арестовал имущество объявленного в розыск нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Его подозревают в пособничестве в государственной измене и разграблении национальных ресурсов.

Суд принял соответствующее решение, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора. Об этом изданию сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Венедиктова не подтвердила, что Козак находится в Беларуси

Имущество Козака арестовали

Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака,
– говорится в сообщении.

Напомним, Козака, как и его соратника Виктора Медведчука подозревают в разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Санкции против Козака: главное

  • Совет нацбезопасности и обороны в феврале 2021 года ввел санкции против Тараса Козака. Продолжительность ограничений – 5 лет. Тогда же прекратили свое вещание пророссийские телеканалы NewsOne, 112 и ZIK.
  • В мае глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение Козаку из-за государственной измены.
  • Кроме того, следствие установило, что пророссийский политик Виктор Медведчук передавал Козаку секретные данные о Вооруженных силах Украины.
  • Журналисты "Схем" выяснили, что из Украины Козак вылетел еще 24 февраля. Он сделал это на борту самолета, которым пользуется Николай Воробей – белорусский олигарх, приближенный к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.
  • Впоследствии появилась информация, что пророссийский политик находится на территории Беларуси и купил там движимое имущество на сумму более 1 миллиона 340 тысяч гривен.


Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала

Автор: Наталія Пристанська