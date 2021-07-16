Суд арестовал земельные участки сестер Музычук и Котельника

Земельные участки, которые выделили 4 известным спортсменам со Львовщины, арестовал суд. Оказалось, что ими пользуются другие люди в течение 40 лет.

Спортсменам в 2019 году выделили участки на Сыхове. Они оформили на землю право собственности.

Интересно В Грузии осудили украинских яхтсменов из пересечении границы: МИД просит немедленно их освободить

Землей 40 лет пользовались другие люди

В октябре 2019 года тогдашний председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский выделил по 0,1 гектара земли возле Вулецкого леса на Сыхове известным спортсменам области. Участки получили шахматистки Мария и Анна Музычук, боксер Андрей Котельник и тренер по боксу Дмитрий Сосновский. Соответствующие распоряжения главы ЛОГА опубликовали на официальном сайте облгосадминистрации.

Участки были предназначены для индивидуального дачного строительства. В 2019 году спортсмены зарегистрировали на них право собственности. Однако в 2021 году 3 человек обратились в суд. Они заявили, что в течение 40 лет пользуются этими землями. Заявителями были Александра Билык, Владимир Клюковский и Ирина Гузар. Они рассказали, что получили право собственности по решению сельсовета села Пасеки-Зубрицкие.



Спортсменам выделили 4 земельных участка / Фото ZAXID.NET

Заметьте Тупицкого объявили новое подозрение: вмешивался в систему казначейства

Суд наложил арест на земельные участки

Еще в 1996 году один из участков передали в частную собственность, а остальные – в 2007 и 2010 годах. Однако истцы только в 2021 году решили завершить оформление права собственности с присвоением кадастровых номеров. В исковом заявлении они отмечают, что спортсмены не имеют никакого отношения к этим землям и никогда ими не пользовались. Поэтому заявители требовали арестовать эти участки, пока будут рассматривать дело.

Пустомытовский райсуд поддержал их требование. Он наложил арест на все 4 участка, которые выделила ЛОГА для львовских спортсменов. Рассмотрение этого дела продолжается.