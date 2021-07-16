Спортсменам у 2019 році виділили ділянки на Сихові. Вони оформили на землю право власності.

Цікаво У Грузії засудили українських яхтсменів через перетин кордону: МЗС просить негайно їх звільнити

Землею 40 років користувались інші люди

У жовтні 2019 року тогочасний голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський виділив по 0,1 гектара землі біля Вулецького лісу на Сихові відомим спортсменам області. Ділянки отримали шахістки Марія та Анна Музичук, боксер Андрій Котельник та тренер з боксу Дмитро Сосновський. Відповідні розпорядження очільника ЛОДА опублікували на офіційному сайті облдержадміністрації.

Ділянки були призначені для індивідуального дачного будівництва. У 2019 році спортсмени зареєстрували на них право власності. Однак у 2021 році 3 людей звернулися до суду. Вони заявили, що протягом 40 років користуються цими землями. Заявниками були Олександра Білик, Володимир Клюковський та Ірина Гузар. Вони розповіли, що отримали право власності за рішеннями сільради села Пасіки-Зубрицькі.



Спортсменам виділили 4 земельні ділянки / Фото ZAXID.NET

Зауважте Тупицькому оголосили нову підозру: втручався у систему казначейства

Ще в 1996 році одну з ділянок передали в приватну власність, а інші – у 2007 та 2010 роках. Однак позивачі лише у 2021 році вирішили завершити оформлення права власності з присвоєнням кадастрових номерів. У позовній заяві вони наголошують, що спортсмени не мають жодного відношення до цих земель та ніколи ними не користувалися. Тому заявники вимагали арештувати ці ділянки, поки розглядатимуть справу.

Пустомитівський райсуд підтримав їхню вимогу. Він наклав арешт на всі 4 ділянки, які виділила ЛОДА для львівських спортсменів. Наразі розгляд цієї справи ще триває.