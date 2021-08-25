Суд Германии вынесет решение по"Северному потоку-2"
Источник:Интерфакс – Украина
Высший земельный суд Дюссельдорфа 25 августа должен вынести решение по жалобе "Северного потока-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.
Ранее оператор "Северного потока-2" оспаривал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии ее регулирует соответствующий национальный закон.
Кстати Американские СМИ сообщили, когда завершат "Северный поток-2"
Чего касается решения
Жалобу подали из-за закона об энергетической экономике Германии. Возможность освобождения от регулирования в стране есть, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.
Правда, к вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет.
Участников процесса на заседании не будет.
Последние новости о "Северном потоке-2"
- 21 июля США и Германия подписали соглашение по российскому проекту. Фактически договоренность дает "зеленый свет" для завершения строительства газопровода.
- Берлин обязался инициировать санкции в случае, если Россия использует газ как оружие. Кроме того, Германия уверяет, что будет добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину.
- Сам Джо Байден заверил, что "Северный поток-2" остановить невозможно, так как он почти достроен.
- В операторе газопровода Nord Stream 2 AG заявили, что проект уже завершен на 99%.