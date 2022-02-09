Суд Греции отпустил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы

В Греции апелляционный суд освободил из-под стражи украинца Александра Радкевича. Вскоре ветеран АТО сможет вернуться домой.

О решении суда в пользу Радкевича сообщил почетный консул Украины в Греции Димитриос Димитриадис. Отметим, украинец был под стражей с сентября 2021 года.

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Детали задержания ветерана

Радкевич был задержан в Греции, когда он прилетел туда на отдых. Украинца обвинили в причастности к "делу 13 января" о штурме Вильнюсской телебашни. Речь идет о столкновениях 1991 года в Вильнюсе, когда высшее советское руководство пыталось вернуть Литву в состав СССР. В столкновениях погибли 14 литовцев. Задержание Радкевича в Греции произошло по требованию Литвы.

Как к событиям 1991 причастен Радкевич

В то время украинец служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. В январе 1991 года он был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе. Поэтому Радкевича обвинили в тяжких военных преступлениях.

Правозащитники считают, что обвинения прозвучали только потому, что украинец был в Вильнюсе в составе советской армии.

Украинец не знал, что в Литве его осудили

Радкевич добровольно сотрудничал со следствием как свидетель. Однако впоследствии ветерана сочли обвиняемым, о чем сам мужчина не знал. Литовский суд приговорил Радкевича и еще десяток украинцев к 4 годам тюрьмы. Мол, мужчина "обеспечил воздушно-десантным подразделениям возможность пробраться в здание, опасно маневрируя на территории здания, и пугал людей".

Заметим, что впоследствии в Литве признали, что при заочном процессе обвиняемый не мог защитить себя в полной мере. Поэтому дело может быть пересмотрено.