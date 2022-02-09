Про рішення суду на користь Радкевича повідомив почесний консул України в Греції Дімітріос Дімітріадіс. Зауважимо, українець перебував під вартою з вересня 2021 року.

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Деталі затримання ветерана

Радкевича затримали у Греції, коли він прилетів туди на відпочинок. Українця звинуватили у причетності до "справи 13 січня" про штурм Вільнюської телевежі. Мовиться про сутички 1991 року у Вільнюсі, коли вище радянське керівництво намагалося повернути Литву до складу СРСР. У сутичках загинули 14 литовців. Затримання Радкевича у Греції відбулося на вимогу Литви.

Як до подій 1991 року причетний Радкевич

У той час українець служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР. У січні 1991 року його призначили водієм-механіком танку, який перебував поряд з Будинком друку у Вільнюсі. Через це Радкевича звинуватили у тяжких воєнних злочинах.

Правозахисники вважають, що звинувачення пролунали лише через те, що українець був у Вільнюсі у складі радянської армії.

Українець не знав, що у Литві його засудили

Радкевич добровільно співпрацював зі слідством як свідок. Однак згодом ветерана визнали обвинувачуваним, про що сам чоловік не знав. Литовський суд засудив Радкевича та ще десяток українців до 4 років ув'язнення. Мовляв, чоловік "забезпечив повітряно-десантним підрозділам можливість пробратися до будівлі, небезпечно маневруючи на території будівлі, та лякати людей".

Зауважимо, згодом у Литві визнали, що при заочному процесі обвинувачений не міг захистити себе повною мірою. Тому справу можуть переглянути.

Зверніть увагу! Справа щодо затримання ветерана у Греції перебувала на контролі Міністерства закордонних справ України. Консули підтримували зв'язок з нашим громадянином та надавали йому допомогу.