На Мальдивы во время войны: суд избрал меру пресечения для Аристова
Источник:ДБР
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юрию Аристову. Соответствующее решение было вынесено 28 июля.
Об этом рассказали в ДБР. Досудебное расследование продолжается.
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Аристову избрали меру пресечения
По материалам ДБР и ходатайству генпрокурора Печерский райсуд Киева 28 июля избрал меру меры ареста Меры пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают во "внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы" для организации элитного отдыха на Мальдивах.
Суд избрал меру пресечения для Аристова: видео
По информации "Мы – Украина", срок действия меры пресечения для нардепа составляет 60 дней. До 27 сентября он должен носить электронный браслет, сдать документы и прибывать по вызову по требованию судьи и прокурора.
Решения не признаю и буду бороться. Я думаю, что это политическая и морально-нравственная ошибка, поэтому и такой результат. Я это осознаю, поэтому буду в суде доказывать свою правоту,
– заявил Аристов после заседания.
Аристов заявил, что будет бороться: видео
О подозрении Аристову сообщили 27 июля. Сотрудники ДБР установили, что народный избранник сознательно внес в официальные документы ложные сведения о:
- срока своего пребывания за границей,
- цели командировки,
- страны пребывания,
- времени возвращения в Украину.
Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одной из фешенебельных гостиниц в Мальдивской Республике. ДБР расследует законность этого визита народного депутата на Мальдивы во время войны,
– сообщили в ДБР.
Следователи Бюро выясняют, каким образом нардеп смог оказаться на курортном отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу. Они уже установили, что Аристов находился в одной из гостиниц частного острова Итхаафуши на Мальдивах в середине июля 2023 года.
"С женщиной и детьми он до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives. Следствие подтвердило, что в период с 5 июня по 22 июля 2023 депутат находился за пределами Украины", – отметили в ДБР.
Согласно документам, он выехал на 3 дня в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества Украины с литовским правительством. 10 июля, находясь за границей, Аристов дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля. В электронную систему здравоохранения, вероятно, внесли ложные сведения, поскольку медицинское освидетельствование нардепа фактически никто не осуществлял.
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Кратко о "путешествии на Мальдивы" экс-депутата Аристова
- Недавно журналисты заметили нардепа Юрия Аристова на Мальдивах, где он отдыхал.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Аристов воспользовался официальной командировкой в Литву, чтобы отправиться с семьей на Мальдивы. Он действительно находился в Вильнюсе, где провел встречи с официальными лицами. Возвращаясь оттуда, никого не предупредив, нардеп уехал на дорогой курорт.
- После обнародования информации об отдыхе Аристова на Мальдивах он написал заявление о сложении депутатских полномочий. 27 июля Верховная Рада поддержала прекращение.