Суд избрал меру пресечения Гео Леросу

Печерский районный суд 18 ноября избрал меру пресечения нардепу Гео Леросу. За неприличный жест, который он во время заседания парламента показал президенту, судьи решили, что достаточно будет личного обязательства.

Как сообщили во время заседания суда, срок личного обязательства – 2 месяца.

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Прокурор просил о круглосуточном домашнем аресте

Прокурор просил о другой мере пресечения – круглосуточный домашний арест, однако судья решила иначе. Также нардеп, согласно решению, должен сдать свой загранпаспорт.

Сам Лерос заявил, что решение суда было для него неожиданным, а также уточнил, что средний палец показал не институту власти, а лично Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку.

Подозрение Леросу вручили 11 ноября

Отметим, что подозрение Леросу вручали во дворе собственного дома 11 ноября. Нардепа подозревают в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 68 тысяч гривен или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Что известно о скандальном инциденте в парламенте: