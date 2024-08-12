Экс-замминистру энергетики, которого разоблачили на взятке, избрали меру пресечения

Бывшего замминистра энергетики Александра Хейло задержали на взятке в полмиллиона долларов. 12 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение относительно него.

Утром 12 августа стало известно, что СБУ вместе с НАБУ задержали заместителя министра энергетики Украины на взятке в полмиллиона долларов. Задержанию своего подчиненного способствовал министр.

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Какую меру пресечения избрали Хейло

Экс-заместителя министра энергетики Александра Хейло отправили под стражу с правом внесения залога в 25 миллионов гривен.

Прокуроры просили о мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 30 миллионов гривен залога. Адвокаты заявили, что такой большой размер залога необоснованный, поэтому меру пресечения следует смягчить.

Еще защита акцентировала, что их клиент имеет на содержании 14-летнюю дочь с инвалидностью. Поскольку ребенок нуждается в постоянном уходе, то жена не может справиться самостоятельно, без помощи мужа.

Детали дела

Чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь шла об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах Покровского направления фронта. Оборудование должны были эвакуировать и таким образом сохранить горную технику. Но, как сообщили в СБУ, Хейло начал требовать деньги за ее вывоз.

Средства должны были передавать пятью частями по 100 тысяч долларов США на каждой встрече. Чиновника Минэнерго и его трех сообщников задержали с поличным сразу после получения третьего транша.

Очень быстро стало известно, что Кабмин уволил Хейло с должности.