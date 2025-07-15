Суд избрал меру пресечения Виталию Шабунину
- Виталию Шабунину избрана мера пресечения, подтверждая обоснованность подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве.
- Следствие выявило, что Шабунин мобилизовался в ВСУ в 2022 году, но не появлялся на службу, получая ежемесячное денежное обеспечение.
Во вторник, 15 июля, состоялось заседание суда по делу главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Ему избрали меру пресечения именно такую, о которой просили прокуроры.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
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Что решил суд по делу Шабунина?
В Печерском суде Киева прошло заседание суда в отношении главы ЦПК Виталия Шабунина, которого подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве. Как сообщил Ярослав Железняк, суд решил удовлетворить ходатайство прокуроров и избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства. Применять против него электронное средство контроля не будут.
Государственное бюро расследований отметило, что избрание меры пресечения общественному активисту подтвердило обоснованность подозрения в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.
Дело Шабунина рассматривает судья Светлана Гречаная, которую защита главы ЦПК подозревала в нарушении принципа беспристрастности. Однако судья Евгений Хайнацкий отказал в удовлетворении отвода, поэтому именно судья Гречаная избрала Шабунину меру пресечения.
Так согласно ее решению, предъявленное подозрение ГБР в отношении Виталия Шабунина является обоснованным и подтверждено имеющимися у следствия доказательствами.
Глава Центра противодействия коррупции будет вынужден оставаться в месте исполнения обязанностей военной службы, что определено командиром. Также он не имеет права общения с другим подозреваемым в уголовном производстве, в частности с бывшим командиром части и бывшими и действующими должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Шабунин по решению суда должен сдать документы, дающие право на выезд за границу.
Напомним, следствие установило, что Виталий Шабунин мобилизовался в ВСУ в 2022 году, но в течение длительного времени не появлялся к месту службы. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на то, что фактически не служил в воинской части.