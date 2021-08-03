Суд в Израиле предложил компромисс между евреями и палестинцами в Восточном Иерусалиме

Верховный суд Израиля предложил сделку между палестинцами, живущими в квартале Шейх-Джаррах, и израильскими поселенцами. Чтобы их не выселили из домов, суд предлагает палестинцам платить аренду израильской компании.

Местные СМИ убеждены, что это решение встретят с недовольством обе стороны конфликта.

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Детали решения суда

Компромисс, который предложил Верховный суд Израиля, позволит 70 палестинцам остаться жить в Восточном Иерусалиме. Им предоставят защищенный статус на ближайшие несколько лет, чтобы уберечь от выселения из их домов. Взамен палестинцы должны платить ежегодный сбор израильской компании "Нахалат Шимон", которую признали единственным законным собственником спорной собственности в Восточном Иерусалиме.

Сумма таких сборов составит 1500 шекелей, то есть около 12 500 гривен.

Скорее всего, палестинцы не согласятся с этим решением. Согласие для них будет означать фактически признание того, что израильские земли им не принадлежат.

Заседание суда завершилось постановлением, в котором решили предоставить список палестинцев, желающих стать арендаторами в течение 7 дней.

Почему суд принял такое решение

Израильские СМИ перед заседанием сообщили, что новое правительство Израиля откладывает выселение палестинцев для снижения внутреннего напряжения в стране. По словам журналистов, это для того, чтобы успокоить администрацию президента США Джо Байдена.

Предыстория конфликта