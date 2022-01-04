Выплата семьям жертв трагедии с самолетом МАУ: суд Канады требует у Ирана 107 миллионов долларов

4 января 2022 , 02:50
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Источник:

CBC

В Канаде состоялся суд по компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ возле Тегерана. По его решению, Иран должен выплатить 107 миллионов долларов.

Трагедия, напомним, произошла два года назад – 8 января 2020. Тогда погибли 176 человек, из которых большинство были иранцами и канадскими. Однако жизнь потеряли и 11 украинцев.

Также в декабре стало известно, что Иран скрывает имена причастных к крушению с самолетом МАУ

Трагедия с PS752: Канада потребует у Ирана 107 миллионов долларов компенсации

В Канаде состоялся суд по делу сбитого в Иране самолета МАУ рейса PS752. Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить 107 миллионов канадских долларов (это примерно 2,29 миллиарда гривен) семьям погибших тогда людей.

Это решение касается и семей 6 украинцев.

Выплата состоит из:

  • 100 миллионов долларов компенсации.
  • И 7 миллионов за "боль и страдание".

Если Иран откажется выполнять решение канадского суда, адвокаты будут добиваться ареста иранских активов в Канаде и других странах. Отметим, что в ходе слушаний в канадском суде Иран себя не защищал.

К слову: еще в мае 2021 года суд Канады признал уничтожение самолета МАУ в Тегеране умышленным террористическим актом.

Кратко о крушении самолета МАУ в Иране 2020 года

Важное видео: The New York Times воспроизвел смертельный рейс МАУ в Иране

 

Автор: Олесь Друкач